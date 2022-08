La alegría de Alberto Díaz: "Te lo pone todo patas arriba"

Alberto Díaz es una de las grandes sorpresas en la lista de 12 de Sergio Scariolo para el Eurobásket. No por nada, sólo por la concatenación de sucesos. Después de ser cortado en la primera criba la lesión de Sergio Llull hizo pensar al bresciano, que tiró del malagueño para que sea clave en el entramado defensivo. Ha sido fugaz para el jugador del Unicaja, que abandonó la pretemporada cajista tras el primer amistoso y ya está concentrado con España y ha realizado varios entrenamientos. Se desplazará ahora Georgia y no estará disponible hasta avanzado septiembre, si todo marcha según lo previsto.

El base no dudaba en mostrar su alegría después de su primera convocatoria para un torneo de calado. Después de hacerse habitual en las ventanas FIBA le llega una oportunidad mayúscula. Al lado de Darío Brizuela. "Me hace muchísima ilusión, te lo pone todo patas arriba porque no te lo esperabas. Desgraciadamente, ha habido alguna lesión que a ninguno le gusta tener ni que ningún compañero pase por eso, pero al final me llamó (Sergio Scariolo). Evidentemente yo estoy encantado de estar aquí con mi selección, con mis compañeros, y el cuerpo técnico y la alegría de volver con este grupo es inmensa", aseguraba.

Es una situación extraña para el malagueño, que se marchó y ahora está de vuelta. Nada cambió en La Familia como asegura el cajista. "Ha ido muy bien, como si no me hubiese ido. Los compañeros me han acogido de la misma manera, muy contentos, con los brazos abiertos. Es un placer estar aquí de nuevo con ellos compartiendo pista y vestuario", expresaba Alberto Díaz, que en su rol será fundamental para Sergio Scariolo, sólo así se entiende este movimiento: "Ya nos conocemos, simplemente quiero aportar mi granito de arena, apoyar tanto dentro como fuera del equipo y darlo todo".