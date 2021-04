Alex Mumbrú, entrenador del RETAbet Bilbao Básket, consideró que la clave para tener opciones de lograr la victoria este jueves en Málaga estará en frenar el "arsenal" exterior de un Unicaja "mucho mejor ofensivamente" desde la llegada al banquillo del ex técnico del equipo vasco Fotis Katsikaris. "Están haciendo un baloncesto diferente, más dinámico. Alonso, Brizuela, Jaime Fernández, Waczynski, Bouteille... Cualquiera puede romper el partido y si paras a uno te puede entrar el agujero por otro lado. Hay que intentar tapar todo", subrayó Mumbrú en la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador catalán confirmó que tiene a toda la plantilla a su disposición, por lo que deberá realizar un descarte en la vuelta a la competición después de la jornada de descanso del pasado fin de semana en la que varios de sus rivales directos como Betis, Fuenlabrada u Obradoiro sumaron un nuevo triunfo. "Nosotros intentamos preocuparnos de las cosas que podemos controlar. Es normal que otros equipos ganen. Lo asumimos, pero tenemos ocho partidos por delante y tenemos que competir cada uno al máximo", recalcó.

Mumbrú, por otro lado, admitió como una circunstancia más de esta atípica temporada el aplazamiento del partido del sábado frente al Fuenlabrada y señaló que "lo importante ahora mismo es que los jugadores y cuerpo técnico se recuperen lo antes posible, que no haya secuelas y no haya que lamentar nada". El catalán añadió que este retraso del encuentro ante el equipo madrileño, que se iba a jugar menos de 48 horas después de la cita de Málaga, no cambia en absoluto sus planes respecto al partido del Carpena porque lo iban a afrontar con la intención de "darlo todo" sin pensar en el 'Fuenla'.

"Se trata de lograr victorias. Con un equipo de tu misma liga te juegas mucho más como el average o ver qué equipo queda más tocado, pero nuestro partido es Unicaja y veremos el siguiente cuál será. No podemos pensar más allá porque nos estaríamos confundiendo", explicó. "Somos un equipo que no nos venimos muy arriba con las victorias, ni abajo con las derrotas. Tratamos de hacer nuestro trabajo y sudar la gota gorda hasta el último segundo. Hay que seguir en esa línea y, aunque llevamos días sin competir y nos faltará ritmo, lo tenemos que asumir", concluyó Mumbrú.