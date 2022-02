Alivio con Rubén Guerrero

Rubén Guerrero tuvo que volverse con antelación de la concentración con España para la ventana de febrero. Se lesionó el pívot en el tobillo izquierdo en un choque fortuito en un entrenamiento. Hubo cierta alarma en los primeros exámenes en Córdoba por los médicos de la selección, que le diagnosticaron un esguince. A la mañana siguiente (martes) el marbellí se volvió para Málaga para que los galenos del Unicaja también evaluaran su situación. Horas después hay alivio con el pívot, que va mejorando de su problema físico. Hay margen porque esta semana el equipo malagueño.

Tranquilizaban las palabras de Ibon Navarro, que hablaba sobre la lesión en sus atenciones a la Cadena Ser y a la Cope. "Ayer llegó de la concentración y a la mañana estábamos bastante más preocupados de lo que estamos hoy. No está bien, evidentemente porque estaría en Córdoba, pero parece menos grave de lo que en un principio se nos había transmitido desde allí. Tenemos que ir casi a diario con él. No se descarta nada", aseguraba el vitoriano, que reincidía en esas buenas noticias con Guerrero: "Estoy mucho menos preocupado de lo que estaba ayer, pero es una lesión. Ayer era de dos, hoy no sé si es de 1, 1.75, 1.4, no estoy seguro. Pero de dos ya no es".