Un ambiente prepandemia en el Carpena

El 1 de marzo de 2020 el Covid ya circulaba por España a raudales, pero no se sabía. Ese día el Unicaja jugó un partido ante el Real Madrid en el que hubo 10.000 espectadores en el Martín Carpena. Ya se sabe lo que vino después. El coronavirus aún no está derrotado, pero la situación es mucho mejor. Y casi dos años después se vivió un ambiente casi de prepandemia. Las más de 6.200 personas que acudieron al partido no fueron las 9.000 o 10.000 de entonces. Pero son muchas, hicieron ruido y el hecho de que las gradas bajas estuvieran prácticamente repletas propició que hubiera un ambiente parecido al de los grandes días.

Se notó desde fuera y se notó desde dentro. Lo recordaba Francis Alonso desde las redes sociales. “Gracias a todos por el apoyo, la energía fue increíble. Este miércoles hay que dejarse la piel en el campo. Saldremos de ésta”, decía el canterano del Unicaja, que desde pequeño era parte de la marea verde. Una gran frustración para él era que su llegada al primer equipo tras su experiencia en EEUU coincidiera con la ausencia de público. Ahora al fin puede disfrutar de él.

La imagen del equipo también fue otra, había alicientes como la llegada de Ibon Navarro y el Madrid siempre genera atracción, de los cajistas y de los madridistas de la provincia y de las colindantes. No se les escuchó en las gradas y es buenas señal. Se sembró algo, pero hay que seguir regando mucho.