El Andorra jugará con público en su pista el domingo

Era algo previsible cuando se anunció la vuelta del público en LaLiga y en la ACB, las competiciones profesionales en España que dependen del Consejo Superior de Deportes. De las pocas en las que aún se jugaba a puerta cerrada. De manera simbólica podrá haber público, de manera reducida, en las últimas jornadas. Así, el Morabanc Andorra ya anunció que contará con aficionados en su pabellón para el decisivo partido, a falta de lo ocurra en el otro duelo frente al Joventut de este jueves, del domingo frente al Acunsa GBC en el Principado. Por ejemplo no habrá en el Carpena en el Unicaja-Real Madrid. Los andorranos son el principal rival de los cajistas por el play off. La vuelta del público a la Liga Endesa confirmada este lunes por el Ministerio de Cultura y Deporte establece que sólo podrán regresar los aficionados a los pabellones en regiones que estén en nivel de alerta 1, criterio que deja fuera a Andalucía y obliga a jugar a puerta cerrada en el Palacio de los Deportes malagueño.

"El partido de este domingo contra Acunsa GBC en la Bombonera volverá a tener público. Los aficionados podrán apoyar al equipo en un partido de Liga Endesa, un hecho que no se producía desde el día 1 de marzo del año pasado. Hace 14 meses de aquel último partido contra Herbalife Gran Canaria. El partido se jugará con público pero respetando los protocolos sanitarios marcados por la ACB y el Gobierno de Andorra y por tanto con aforo limitado", decía el comunicado del Morabanc: "Las entradas estarán a la venta sólo por los socios del club y se podrán comprar a precio único de 10 euros a través de la zona personal de cada socio en el portal de venta de entradas de la web del club. Las entradas son personales e intransferibles y las personas que vengan al partido deberán acreditar su identidad con su documento correspondiente. Por otra parte, para acceder al partido habrá que llevar una mascarilla FFP2 y una vez en la localidad, salvo si es imprescindible ir al servicios, se pide a todos los espectadores no moverse. Los grupos burbuja no se podrán sentarse juntos, los protocolos dejan bien claro que hay que sentarse solo en las localidades habilitadas aunque accedan al pabellón varias personas de una misma familia. El protocolo también pide a los aficionados que las entradas no sean de papel y que se muestren desde el móvil. Toda la recaudación será íntegra para UNICEF Andorra".