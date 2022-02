Anovo, un patrocinio para impulsar al Unicaja Femenino

El Unicaja presentó el acuerdo con la empresa malagueña Anovo, que desde ahora será patrocinador del Unicaja Femenino. Un acto que tuvo lugar en Los Guindos y que contó con la presencia del presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto; y el CEO de Anovo, José García Martínez; además de las jugadoras Vero Matoso y Salomé García. Gracias a estea unión, el equipo cajista lucirá el logo de la compañía en su camiseta desde este próximo sábado, en el encuentro que las malagueñas disputarán a domicilio ante el Milar Córdoba. Un impulso importante que ayudará a dar un paso más en lo deportivo, más que probablemente con la llegada de algún fichaje.

"Los patrocinadores son bienvenidos siempre y cuando es para el equipo femenino aún más", valoraba López Nieto: "En el deporte femenino cuesta aún más enganchar a las empresas. Tiene hoy en día menos visualización, intentaremos que en el futuro vaya parejo. Por eso agradezco a Anovo esta apuesta que da fuerza económica para afrontar la recta final en la Liga Femenina 2. Están haciendo un trabajo fenomenal y tenemos que apoyarlas, con este hermanamiento podremos hacer cosas importantes". Las de Jesús Lázaro está en cuarto lugar del Grupo A con 13 victorias y seis derrotas.

Hay opciones de pelear por un lugar en la Liga Femenina Challenge, segunda categoría del baloncesto nacional, pese a todos los imprevistos. Las cajistas han sufrido varias lesiones importantes, sin olvidar que es un equipo con mayoría de jugadoras junior. "Yo creo que la cosa es ir día a día. La cosa es ir a Córdoba, que voy con ellas, y ganar. Vamos a ver si ganamos e iremos viendo. Están trabajando muy bien, hay que darle mérito porque incluso han jugado con cadetes. Son el equipo más joven de la categoría. Hemos tenido mala suerte con las lesiones, pero seguimos estando ahí. Si nos metemos en la fase de ascenso será un gran objetivo. Si estamos ahí será el ascenso, pero vamos paso a paso".

La llegada de Anovo debe traer un fichaje para darle un plus al Unicaja Femenino, en una gran situación deportiva. "Ahí vamos", decía el presidente cuando era preguntado por el tema: "Si hacemos una apuesta será una apuesta fuerte porque tenemos tres jugadoras menos. Sería muy triste tirar el trabajo de todo el año de las chicas y Jesús Lázaro. El club siempre va a estar con el equipo femenino. Tenemos que intentar la sostenibilidad, no digo la rentabilidad porque eso es imposible. Pero sí la sostenibilidad de una manera más fácil, diversificar nuestros ingresos".

Un acuerdo que también se veía desde una vertiente positiva desde la empresa malagueña, también con sede en Madrid y Barcelona. Una entidad con 1.400 trabajadores y cuya misión es ofrecer soluciones eficaces e innovadoras en el servicio postventa y la gestión de la cadena de suministro del sector tecnológico, contando con un equipo de profesionales cualificados en cada una de las áreas de la empresa y orientados a la consecución de la excelencia en el servicio para los principales actores del sector: operadores, fabricantes, aseguradoras, retailers, e-commerces y clientes finales.

"Reparamos cualquier tipo de producto de producto tecnológico y nuestros principales clientes con todos los operadores (Movistar, Vodafone, Orange, etc) y todos los fabricantes (Apple, Huawei, Nintendo, etc)", explicaba el CEO José García, que valoraba el patrocinio: "No hemos hecho nunca esponsorización. Es más mérito del Unicaja que nuestro, que siempre han estado intentando convencernos. En un momento que era como el 20 aniversario, con muchos empleados que les gusta el deporte nos hemos decidido. En principio vamos a estar hasta final de temporada y evaluaremos si tiene algún retorno para nosotros".