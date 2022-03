Un gran Antetokounmpo puede con Domas Sabonis

Nueva derrota para los Kings, que continúan alejándose de la posibilidad de disputar el play in. Ya es casi su única tabla de salvación para no ser la franquicia que más tiempo estuvo sin jugar play off. Está a tres victorias, pero lo peor es que los de Sacramento no dan síntomas de estar en disposición de pelear por apurar esas opciones. No coge una dinámica ganadora el equipo, que perdió frente a los Bucks. Los vigentes campeones de la NBA se impusieron en un partido igualado en el que se abrieron rentas en el segundo cuarto. El mejor fue Giannis Antetokounmpo, en esa carrera por el MVP. 36 puntos, 10 rebotes y dos asistencias y otro día en la oficina.

Bien acompañado por su escudero, Kris Middleton. El alero se fue hasta los 32 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, bordeando el triple doble. Estuvo notable Domas Sabonis, que metió 22 puntos, cogió cinco capturas y repartió siete pases de canasta en 39 minutos. Pero no es suficiente para que su equipo gane partidos y eso es un problema. Otro tres jugadores bordearon los 20 puntos (Donte DiVincenzo, Davion Mitchell y De'Aaron Fox). Los Kings se medirán en su próximo partido a los Boston Celtics.