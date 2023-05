Los árbitros del Unicaja-Lenovo Tenerife

La ACB dio a conocer las designaciones arbitrales de los segundos partidos de cuartos de final del Play off de Liga Endesa 2022-23 que se disputarán el jueves 1 y el viernes 2 de junio, entre ellos el Unicaja-Lenovo Tenerife, en el que el equipo malagueño tiene la opción de avanzar a semifinales si vence el partido.





UNICAJA - LENOVO TENERIFE

Jueves, 01/06/2023 21:00 h.

Emilio Pérez Pizarro - Luis Miguel Castillo - Cristóbal Sánchez Cutillas



VALENCIA BASKET - BARÇA

Viernes, 02/06/2023 21:00 h.

Juan Carlos García González - Benjamín Jiménez - Alfonso Olivares

Lecciones aprendidas

“Es sólo un partido, chicos, sólo un partido”, arengaba en el vestuario Ibon Navarro a sus jugadores en un vídeo que distribuía la ACB desde las entrañas del Santiago Martín. El mensaje era, de alguna manera, doble, pero iba más dirigido a contener la posible euforia que podía haber después de una victoria contundente y autoritaria en tierras canarias. El despliegue de energía y agresividad del Unicaja superó al Lenovo. Su entrenador, Txus Vidorreta, decía que medio equipo había pasado una gastroenteritis y que no estaban en las mejores condiciones. Es cierto que la actividad malagueña multiplicó a la local. Pero también van siendo lecciones que el Unicaja va interiorizando.

El equipo de Ibon Navarro ha ido digiriendo bien las pocas derrotas y palos que ha recibido durante la magnífica temporada. Antes de la Copa el runrún era que no se había ganado a los grandes. La mejor victoria clasificatoriamente había sido ante el Gran Canaria al inicio para caer ante los cinco primeros después. En Badalona se supo competir de una manera excelsa ante la súper élite continental para tumbar a Barça, Madrid y Lenovo Tenerife. La Final Four BCL escoció en el vestuario. “Un fin de semana de mierda”, decía con elocuencia Dylan Osetkowski antes del inicio del play off. Cuando se hablaba en el Media Day previo al arranque del play off con los jugadores, había un sentimiento común de hambre ante lo que se venía y de amargura por lo que había pasado. La construcción de un equipo es un proceso en el que el Unicaja este año ha dado zancadas insospechadas. Y las decepciones son necesarias para hacer callo común, es una manera también de conocerse y estrechar lazos. La respuesta en Tenerife fue demoledora. Ver a Osetkowski ir con furia al rebote de ataque o ponerle un tapón tremendo a Shermadini o a Sima emplearse a fondo en la defensa del georgiano contagiaba. El americano es un defensor infravalorado, sus manos son tremendas pero también aguanta a los exteriores y su versatilidad no sólo es ofensiva. Pero le falta con frecuencia un punto de dureza que ni mucho menos le faltó en Tenerife. Igual que ocurrió con Sima. Competir a este nivel exige es agresividad.