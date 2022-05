Asalto a la Fonteta y final de la Eurocup para Scariolo

La Virtus Bolonia está en la final de la Eurocup, a sólo un paso de la Euroliga. Mérito del equipo dirigido por Sergio Scariolo, que sigue sobreviviendo a un formato de competición terrible y de máxima exigencia y que tiene muy cerca volver a la élite europea. Se impuso en la semifinal al Valencia Básket (73-83) en un partido decisivo que se jugaba en La Fonteta. Asalto a la casa taronja para seguir hacia adelante. Ahora se medirá el próximo miércoles en Italia en la gran final al Frutti Extra Bursaspor turco, la gran sorpresa de la temproada y que ya eliminó al Partizan de Zeljko Obradovic.

Una constelación de estrellas que el ex entrenador del Unicaja está administrando de maravilla. Shengelia, Hackett, Teodosic, Mannion, Belinelli, Cordinier, Sampson, Jaiteh o Weems forman parte de una plantilla impresionante. El objetivo está cerca. "Doy crédito a los jugadores. No rebotamos tan bien como pudimos, ni lanzamos triples tan bien como pudimos. Pero jugamos bien en defensa y compartimos el balón, teniendo un buen aporte, diría yo, de todos los jugadores que pisaron la cancha. Buena victoria, pero de nuevo, no ha terminado. Tenemos el más importante y el más difícil frente a nosotros la próxima semana", decía Scariolo.