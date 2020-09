Axel Toupane ficha por el Estrasburgo

De los jugadores que se marcharon del Unicaja este verano sólo había uno que no había encontrado destino. Axel Toupane ha firmado por el Estrasburgo, con el que jugó casi 200 partidos, por la lesión de Léopold Cavalière. El alero se ha comprometido hasta el 17 de octubre, en un contrato temporal para coger el ritmo competitivo una vez lleva desde febrero sin competir, cuando se lesionó en la Copa del Rey. No hubo posibilidades de seguir en Málaga una vez se selló la continuidad de Casimiro, con el que no tuvo buen feeling. Un acuerdo beneficioso para ambas partes, que se aprovechan de esta situación coyuntural. Es un año importante para el jugador, ya que está en la terna de seleccionables de la selección gala para los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Estoy muy contento con este fichaje y muy ilusionado con la idea de venir. No he jugado desde mediados de febrero, así que claramente la sensación que prevalece es la emoción. Hice mucha preparación física durante el verano y no veo la hora de volver al campo. Va a ser un buen momento culminante, que estoy deseando volver a mi club de entrenamiento, jugar frente a mi familia, frente a caras conocidas… Y aún más ampliamente frente al público francés: estoy super feliz", afirmaba Toupane, emocionado con la noticia: "No veo la hora de volver a ver a la afición, redescubrir la vida colectiva de un equipo, el campo y, sobre todo, ¡ganar!".