El bache del Madrid y un derbi vitoriano

"Me voy jodido y preocupado", era la frase de Pablo Laso cuando valoraba la derrota este viernes ante el Barcelona. Jasikevicius le ha tomado la medida al Real Madrid, que atraviesa un inusual bache competitivo antes de aterrizar en el Martín Carpena. El 68-86 ante los culés en el WiZink ha terminado de encender la luz roja. Ha perdido sus tres últimos partidos de ACB (Barcelona, Andorra y Valencia, los tres en casa) y los tres últimos en total (Valencia, Fenerbahce y Barcelona, los dos últimos de Euroliga). El hábito de perder no casa en absoluto con el equipo que más ha ganado en la última década. Seguramente, ello le convierta en más peligroso para el Unicaja. Porque una cuarta derrota seguida antes de la Copa del Rey sería un drama en el conjunto blanco. El ritmo de competición Euroliga no concede tregua. Dos semanas malas pueden ser seis derrotas. Y en un club de la exigencia del blanco, es un problemón.

No hay que perder la perspectiva. El Real Madrid es colíder de la Euroliga (20-5) con el Barça, con seis victorias de margen con el quinto para tener factor cancha en los cuartos de final, y en la ACB marcha segundo en porcentaje de victorias (16-4, por 14-3 de un Barça que le va comiendo la moral). O sea, un equipazo que atraviesa un mal momento. Se suele decir que para los equipos grandes comienza de verdad la temporada en la semana de Copa, cuando llegan los puntos de no retorno. Entrar en ella con cuatro derrotas consecutivas no entraría en unos esquemas lógicos, pero es el reto de nuevo Unicaja de Ibon Navarro.

En la profundísima plantilla de la que dispone Pablo Laso, con 15 jugadores más los canteranos Núñez y Ndiaye con presencia habitual, hay algunas bajas y el técnico puede rotar. Se le reprocha en la configuración de plantilla que los bases (Heurtel, Williams-Goss más un Alocén que va recuperando sensaciones tras una larga importante) no generen juego suficiente. Pero es un bloque granítico, con protectores de aro del máximo nivel, como Tavares y Poirier, y con un poderío físico que al Unicaja se le suele atragantar.

Será un partido también con un derbi vitoriano en los banquillos. Pablo Laso, mito como jugador baskonista, ante Ibon Navarro, la nueva ola. Un lugar de máxima tradición baloncestística como la capital vasca produce técnicos de nivel y se encontrarán este domingo en el Carpena.