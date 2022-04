El balance de Vero Matoso de la temporada del Unicaja Femenino

Se acabó la temporada para el Unicaja Femenino, al que no le dio para pelear por el ascenso a la Liga Femenina Challenge. Las cajistas se quedaron en el quinto lugar, justo en el corte. Es momento de hacer balance de un año complicado para el equipo malagueño, donde las lesiones tomaron mucho protagonismo. Y fue Vero Matoso, líder en la pista y fuera, la que repasaba el curso en redes sociales. "Acaba otra temporada más… Una temporada dificilísima en la que he vuelto a disfrutar mucho de este deporte que tanto amo", comenzaba la interior. La canaria de 34 años, en su cuarta campaña en el club de Los Guindos, volvió a estar a un nivel espectacular. 12.1 puntos, 10.4 rebotes, 2.9 asistencias y 1.6 balones robados para 17.2 de valoración fueron sus números.

"Una temporada llena de aprendizajes y rodeada de personas jovencísimas que me han hecho aprender y disfrutar de cada día o casi todos jeje ( otros días quería matarlas… pero de cariño)", continuaba en su cuenta de Instagram: "Muchas gracias a tod@s. Lo intentamos y peleamos hasta el final, no pudo ser pero siempre juntas. Dos cruzados, 3-4 esguinces fuertes, mas de 12 juniors, 4 cadetes … enfrentándonos ante muchísimas adversidades y no dejamos de pelear ni de creer. Gracias compañeras, amigas, staff, club y Málaga".