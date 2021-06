Berni Rodríguez será comentarista de los Juegos Olímpicos

Nueva aventura profesional para Berni Rodríguez. El ex jugador malagueño formará parte del amplio equipo de comentaristas de RTVE para los Juegos Olímpicos de este verano. No se desplazará a Tokio por las restricciones del COVID-19, por lo que los partidos se harán desde la sede del medio público en Madrid. Él, medallista en Pekín'08, estará encargado del baloncesto junto a Jesús Cebrián, Roc Massaguer (Outconsumer) y Diego Martínez. Desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto, se ofrecerán 400 horas en directo en La1, Teledeporte y +TDP, RNE y en el resto de plataformas digitales.

Sigue con su carrera en televisión el ex capitán del Unicaja, que también forma parte del equipo de DAZN, que tiene los derechos en España de la Euroliga y la Eurocup. Sin ir más lejos, Berni estuvo el pasado fin de semana en Colonia cubriendo la Final Four. "Un nuevo mundo, un nuevo camino. Me llamó Piti Hurtado el año pasado, me preguntó si me apetecía y decidí probar. Había hecho alguna cosilla en radio, pero sin continuidad. Y ahí voy, intentando mejorar, disfrutando del baloncesto desde otro ángulo, no queriendo entrar en el intrusismo periodístico. Pero dando mi visión de mi experiencia ahí dentro de la pista", contaba en una entrevista con este periódico sobre esta vía profesional, que compagina con su labor al frente de la la Academia 675.