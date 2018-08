Dos cajistas en el Torneo BAM

Este verano la selección española ha bebido en un porcentaje considerable de la cantera de Los Guindos. Menos en la sub 18, hay presencia cajista en el resto de combinados. También en la Academia de Iniciación, donde está ubicada la sub 14. Una categoría donde no hay competición oficial, pero sí concentraciones para la detección de talento.

Hoy se inicia en las instalaciones de L'Alqueria valenciana el tradicional Torneo BAM. Entre los 27 seleccionados por David Soria figuran dos canteranos del Unicaja. Se trata de Javi Luque y David Jiménez, que esta temporada compitieron con el infantil de Manolo Bazán. El base ya estaba en Valencia, donde participó en el prestigioso Europa Training Camp auspiciado por la NBA.

Desde hoy al sábado en doble sesión habrá una serie de partidos para encumbrar a un ganador. España se dividirá en dos combinados por la importante suma de jugadores citados. Será el equipo rojo y el blanco. Luque estará en el primero y Jiménez en el segundo. En el campeonato también estarán las selecciones de Israel, Grecia, Polonia y Ucrania. La otra semana será el turno de la selección femenina, donde está la jugadora cajista María Baldomero.