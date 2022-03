Calderón: "El Unicaja acabará estando arriba otra vez"

Desde este miércoles y hasta el próximo 2 de abril grandes deportistas olímpicos se repartirán por diferentes puntos de la provincia con motivo de la Semana de los ODS y el Deporte, organizada por CIFAL Málaga y The Embassy, para dar a conocer la importancia de la sostenibilidad en el ámbito deportivo. En esta presentación estuvieron presentes el director de CIFAL Málaga, Julio Andrade; el director de The Embassy, Berni Rodríguez; el medallista olímpico José Manuel Calderón; el secretario general para el Deporte, José María Arrabal; y la directora general de Promoción del Deporte, María de Nova.

Las actividades se realizarán en distintos puntos de la provincia entre los días 30 de marzo y 2 de abril en ellas participarán varios deportistas olímpicos de elite, como Gemma Mengual (campeona olímpica de natación sincronizada), Fermín Cacho (campeón olímpico de atletismo 1500 m), José Manuel Calderón (campeón NBA y campeón del mundo con España), José Luis Abajo ‘Pirri’ (campeón olímpico de esgrimas) y Carmen Herrera (campeona paraolímpica de judo).

José Manuel Calderón, ahora en el organigrama de los Cleveland Cavaliers, valoraba este nuevo proyecto. "Estaré mucho más por Málaga. Empezamos hace unos años con Berni en la colaboración con el Proyecto 675 y la Fundación José Manuel Calderón. A partir de ahí, empezamos a ver qué podíamos desarrollar y vimos estos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, para futuras generaciones darle el mensaje de cómo cuidar el planeta. Empieza con educación, saber estar, con contarle lo que sus padres y profesores le dicen, pero con una voz distinta para reafirmarlo", afirmaba.

El extremeño es una voz autorizada y hablaba sobre la situación del Unicaja. "Muchas veces pasa que nos malacostumbramos rápido a cuando las cosas están bien y estás arriba. Es muy complicado estar siempre arriba, hay que tener paciencia. Hay años en los que no sólo hay una razón y ahí es cuando hay que estar más unidos que nunca y construir esa base que te llevaba arriba. Unicaja y Málaga acabarán estando arriba otra vez, saben cómo hacerlo, ya han estado. Hay que seguir apoyando. Todo el mundo espera que podemos estar arriba. Es la parte complicada del deporte, mantenerte arriba. Hay que rearmarse para volver", aseguraba, para echar un capote a los que fueron sus compañeros: "Carlos y Berni tienen una experiencia y bagaje y siempre es bueno escucharles. Para tomar decisiones hay que oír y ellos han vivido muchísimo. Tener paciencia, trabajar juntos y seguir construyendo algo interesante. Es el equipo referencia de la región, al que muchos niños van a mirar y muchas veces no quiere decir ganar, sino hacer las cosas bien. A veces no puedes estar entre los cuatro primeros, pero si se hacen las cosas bien se llegará".