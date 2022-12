El camino se empina en la BCL

Es de perogrullo que conforme vaya avanzando la BCL el nivel de dificultad se multiplicará. Queda lejos esa fase previa de septiembre en el Carpena que provocaba algún escalofrío en Los Guindos por el temor a lo desconocido. No hubo ningún problema para asegurar la única plaza disponible. La primera fase se solventó con suficiencia, con victorias de buen nivel ante Dijon o un guerrillero PAOK más un Sassari que demostró en el Carpena que no era mal equipo y que tiene jugadores potables. Pero ahora viene algo serio, donde se demostrará esa percepción que existe de que se ha igualado, si no sobrepasado, el nivel de la Eurocup.

El primer rival en el grupo confirmado es el Galatasaray. El equipo turco, por plantilla, era uno de los equipos favoritos en la parrilla de salida de la competición. Se vio beneficiado por la derrota del Hapoel Holon en Oostende tras dos prórrogas, lo que relegó a los israelíes a la segunda plaza tras el triunfo en Varsovia de los turcos, donde estuvieron acompañados por decenas de seguidores.

Dirige el equipo Andreas Pistiolis, un joven técnico griego de 44 años que tuvo una formación inmejorable, ocho años con Zeljko Obradovic en el Panathinaikos y otros ocho con Dimitris Itoudis en el CSKA antes de su salida tras el inicio de la guerra. Llegó al Galatasaray, gustó su forma de dirigir y fue renovado el mes pasado hasta 2025. Marcha quinto en la Liga de Turquía y ahora ha entrado directamente en el Round of 16. Tiene un quinteto perfilado, con cuatro jugadores con 15 minutos o más. Al mando de las operaciones el búlgaro de pasaporte Dee Bost (13.3 puntos y 5.8 asistenicas). Además, el italoamericano Angelo Caloiaro, con experiencia en el Obradoiro y varias temporadas en Euroliga (13 puntos, 5 rebotes y 2.5 asistencias para 15.5 de valoración), el ex ACB Dylen Ennis (14.7 puntos) o el turco Kabaca (11.7 puntos y 4.8 rebotes). El Galatasaray es un club grande de Turquía con amplia masa social y que ganó la Eurocup el año anterior al Unicaja.

Los otros dos rivales saldrán de sendos play in. El primero lo jugarán el Ludwigsburg y el Limoges. Los alemanes fueron terceros el año pasado en la BCL y son cuartos (7-3) tras los dos equipos de Euroliga (Alba y Bayern) y el Bonn, otro de los primeros de grupo con acceso al Round of 16. Un equipo con buenas hechuras ante los franceses, campeones de Europa y también de una Korac que evitó el primer título de la historia del Unicaja en 2000.

El otro duelo que generará el último contrario cajista será el que enfrente al AEK de Atenas, que fuera campeón de la BCL en su segunda edición, con el Tofas Bursa turco. Los atenienses remontaron al Pinar Karsiyaka para tener el factor cancha en el cruce. Las eliminatorias se jugarán 4, 11 y 18 de enero, con ventaja para Ludwisgburg y AEK. Será un grupo complicado, el camino se empina.