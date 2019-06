Emotiva jornada la vivida en el Pabellón de Los Guindos, en la que participaron los integrantes de Down Málaga y la Fundación Marcelino Champagnat. Ambas asociaciones, que este año participan en el proyecto One Team que desarrolla Unicaja Baloncesto junto con la Euroliga, disfrutaron de una tarde repleta de actividades ligadas al baloncesto junto a varios clubes Infantil, Cadete y Junior masculino y femenino de la Cantera.

Al final del entrenamiento, en el que se fomentaron diversos valores tales como el compañerismo, la confianza y la superación, asistió como invitado sorpresa el alero del Unicaja Adam Waczynski, embajador de One Team esta temporada.

Labores

Down Málaga es una asociación que comenzó su andadura hace 20 años por iniciativa de un grupo de personas con síndrome de Down, y que esta camapaña utilizan el baloncesto como una herramienta para fomentar valores dentro del programa One Team promovido por la Euroliga.

La Fundación Marcelino Champagnat, asimismo, hace una gran labor, trabajando en red con el Ayuntamiento de Málaga, para ayudar a la integración y apoyo a colectivos marginales, concretamente en la Barriada Monte Pavero, con los menores y jóvenes de esta zona de Málaga ubicada en el Distrito nº 4 Bailén Miraflores y que cuenta con indicadores sociales de marginalidad debido a la precariedad económica de la población residente en la que conviven hasta 24 nacionalidades diferentes. Además, este año han ampliado su labor al Colegio María de la O ubicado en la Barriada de Asperones.

Ambas asociaciones han contado con la ayuda de la también asociación deportiva Basket4Life, que tiene a su vez la colaboración de la Fundación Unicaja, dedicada al apoyo de jugadores de baloncesto senior que no acceden al circuito profesional a buscar una alternativa de trabajo fuera de las canchas. Además, la propia Fundación Unicaja ha respaldado el proyecto, participando activamente con la presencia de su Club de Voluntarios.