Cuatro canteranos del Unicaja, con España sub 16 y sub 15

Cuatro jugadores del Unicaja forman parte de las convocatorias de las selecciones masculinas y femeninas sub 16 y sub 15 que se concentrarán en el próximo mes de diciembre para trabajar de cara a ahondar en la preparación y el conocimiento mutuo para los diferentes campeonatos veraniegos. En el caso de la masculina sub 16 está Eloy Suárez, un escolta de 1.94 metros que ya ha estado en órbita FEB y que adiestra Chiki Gil. En la sub 16 femenina está Chelsea Dike, hermana de Gody, jugador formado en Los Guindos que actualmente está en la NCAA, donde completa su ciclo universitario. Es una pívot de 1.86 metros que ya había trabajado previamente también con la FEB. En la sub 15 figuran otras dos jugadoras del equipo que entrena Javi Pérez. La escolta Luna Calleja (escolta de 1.80 metros) y la alero Pilar Huertas (1.84 metros).

España, Polonia y Portugal serán los equipos que disputarán el Torneo Internacional de Íscar, la clásica cita de la formación masculina en el mes de diciembre. España tiene una lista de 16 jugadoras para la U16 Masculina, con otros 16 jóvenes talentos que se concentrarán con la sub 15 masculina en Azuqueca de Henares. Mientras, la sub 16 femenina jugará el Torneo Internacional de Ibiza, con Alemania y Polonia como rivales en un triangular que se disputará del 7 al 9 de diciembre. Las más pequeñas, sub 15, tendrán también dos partidos amistosos los días 8 y 9 de diciembre. Se concentrarán desde el día 6 en Getafe, en las instalaciones del Colegio Aristos. Elena Lahoz será la coordinadora con Carlos del Valle y Jaime Medina como entrenadores.

Masculina sub 16

Manolo Aller será el coordinador técnico con Carles Flores y Héctor Sánchez como entrenadores. La lista de 16 jugadores está formada por Nicolás Marina (Sagrado Corazón Cáceres), Lucas Sánchez (Baxi Manres), Manuel García (Real Madrid), Rafa Cohen (Godella), Marcos Zurita (Real Madrid), Diego Niebla (Joventut Badalona), Darío García (Zentro Madrid), Marc Grau (Valencia BC), Haile Aparicio (Movistar Estudiantes), Eloy Suárez (Unicaja), Khutashvi Merebashvili (Joventut Badalona), Javier Viguer (Valencia BC), Tomás Punzano (Real Madrid), Pau Bermejo (Joventut Badlaona), Alfonso Rodríguez (Real Betis Baloncesto) y Chiek Tidiane Diallo (Saski Baskonia).

Masculina sub 15

La U15 Masculina se concentrará del 6 al 9 de diciembre en Azuqueca de Henares como preparación del Torneo de la Amistad. David Soria será el coordinador técnico, con Xabi Chico como entrenador. La lista la componen Nil Poza (Joventut Badalona), Guillem Tazo (Valencia BC), Juan Eduardo Yanez (CB Realejos), Humberto Ruiz (Joventut Badalona), Alejandro Ivorra (Valencia BC), Diego Ferreras (FC Barcelona), Roger Villarejo (Valencia BC), Hugo Tamayo (FC Barcelona), Sergio Otero (Novabasket Vigo), Darío Parra (UCAM Murcia), Guillem Ecker (B. Manresa), Rafael Corta (Real Madrid), Marco Considine (Real Betis Bto), Iker Trillo (Obradoiro), Stefan Toader (Valencia BC), Diego Martín (Tizona Burgos).

Femenina sub 16

La lista la completan Marta Llompart (CTEIB Andratx), Ada Toribio (Movistar Estudiantes), Mar Segura (Esperides Kalliotheas), Somtochukwu Blessed Okafor (Segle XXI), Elena Gomes (CB La Mojonera), Begoña Muñoz (CB Gades), Lidia Yohan (CB Adareba), Claudia Crespo (Basket Zaragoza 2002), Lucía Enciso (CP Ponce Valladolid), Shaila Nde (Segle XXI), Claudia Lostal (Basket Zaragoza 2002), Naira Martínez (Celta Zorka Recalvi), Adriana Díaz (Movistar Estudiantes), Chelsea Chisinma Dike (Unicaja Andalucía), Beatriz Pereira (Barça CBS), Nora Arozena (Iraurgi SB Movilteck ISB).

Femenina sub 15

La lista está formada por Candela Cuevas (Casademont Zaragoza), Daniela García (Siglo XXI), Worthy Odion (Movistar Estudiantes), Claudia Algaba (La Salle Córdoba), Laia Nieto (Joventut Badalona), Elena García (Movistar Estudiantes), Luna Calleja (Unicaja Málaga), Triniti Ezeana Togu (CB Islas Canarias), Enriqueta Carbo (Siglo XXI), Aldara Rodríguez (Celta de Vigo), Sophie Colmer (Tenerife), Pilar Huertas (Unicaja de Málaga), Sandra Dávila (FNB Ardoi), Nerea Cordón (Siglo XXI), Anna Smykoskaia (Siglo XXI), Beatriz Asensio (Siglo XXI).