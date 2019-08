El análisis veraniego del capitán

Carlos Suárez afronta su séptima temporada como jugador del Unicaja, una de los más longevos en la historia del club de Los Guindos. “Hace seis años que llegué aquí un poco con cara de susto. No pensaba que iba a estar en un club tan grande tanto tiempo”, reflexionaba en voz alta el capitán, que sacaba el bisturí para analizar lo que había sido el verano cajista antes de iniciar una nueva pretemporada.

“Ahora viene la época más odiada por todos los jugadores”, bromeaba, mientras pasaba a analizar la nueva plantilla: “Diferente porque hemos cambiado un poco el equipo, la forma de jugadores. El año pasado éramos menos físicos y a lo mejor teníamos un poco más de talento. Físicamente somos bastante potentes, algo que a lo mejor echamos de menos. Vamos a ver si el cambio es para bien, las notas se dan en junio y esperemos que sea alta”.

“Ellos están encantados porque muchos han estado en Rusia y hay sol y playa”, decía de los nuevos en referencia a Adams y Elegar, los últimos en llegar, a la vez que se deshacía en elogios hacia Deon Thompson, el que será su compañero en el ala-pívot: “Un acierto, ya conoce la ACB y ha jugado en grandes equipos en Euroliga. Un jugador inteligente, que espero que nos ayude para ganar. Es uno de con los que más he hablado, me ha preguntado cosas de la ciudad y es un tío que no sólo piensa en el baloncesto. No es el típico americano, piensa en las costumbres de la ciudad y en las cosas de aquí, un tío encantador”.

La Eurocup ha ganado en trascendencia después de que la ACB ya no sea salvoconducto para la Euroliga. Así lo ve el capitán. “Es un objetivo y está claro, pero no podemos menospreciar el resto de competiciones porque sería un error. Lo puedo decir porque ha pasado en alguna ocasión. Tenemos que ir todos los partidos para mejorar como equipo. La Eurocup es un caramelito, pero no hay que menospreciar la ACB y la Copa del Rey que es en nuestra casa”, analizaba.

Será una pretemporada marcada por el Mundial. “Es lo que toca con las selecciones y vamos a estar muy poco tiempo juntos. El año pasado nos ocurrió igual, pero hay que llevarlo de la mejor manera posible. Son las reglas o lo que estamos permitiendo y hay que hablarlo para mejorar el nivel”, afirmaba, para analizar las opciones de Jaime Fernández de ir a China: “Está con un nuevo rol, no va a tener la misma importancia porque hay primeros espadas. Tiene muchas posibilidades de quedarse, espero que podamos ver a Jaime en el Mundial”.