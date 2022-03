Buenas noticias en el Unicaja. Carlos Suárez ya está de vuelta con el grupo después de unos días de ausencia por un proceso vírico. Un jugador más para Ibon Navarro, que no pudo contar con el madrileño frente al Coosur Real Betis el domingo. De esta manera sólo quedan en la enfermería Jaime Fernández, al que no le queda mucho para reaparecer si no surgen de nuevo imprevistos, y Micheal Eric, lesionado de gravedad y que no volverá a jugar en esta temporada. Cuando regrese el madrileño se dará una situación que aún con el vitoriano no se dio y es que tendrá a todos disponibles menos al pívot nigeriano.

Le está costando al capitán cajista contar con minutos en una rotación interior bastante poblada, más con la llegada de Cameron Oliver. Él y Yannick Nozsa están siendo los grandes perjudicados. Sobre el papel de Suárez daba pistas Ibon Navarro poco después de su fichaje. "Es un jugador que conoce muy bien el juego, que tiene una capacidad de pase tremenda y que tiene cosas que aportar al equipo. Evidentemente, y él lo sabe, no es el jugador de hace dos años antes de la lesión. Pero yo creo que él tiene cosas que aportar, es el capitán, conoce al club, tiene valores que transmitir a los nuevos y a los jóvenes y eso es muy importante. Es un jugador que nos va a ayudar seguro fuera de la cancha y en la cancha también", decía entonces.