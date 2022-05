Carlos Suárez: "El Unicaja es el club de mi vida"

En la vida todo se acaba y el deporte no es una excepción. Le tocó poner el broche a su etapa en el Unicaja a Carlos Suárez, que este viernes tuvo su despedida pública en rueda de prensa en el Carpena. Rodeado de sus compañeros en esta última temporada, de Ibon Navarro y su cuerpo técnico, de Antonio Jesús López Nieto, de Juanma Rodríguez y de sus familiares. También de Joan Plaza, un entrenador especial en su carrera. Un hasta luego cálido para el capitán cajista, que ya está en la historia verde como uno de los más grandes que pasaron por el club de Los Guindos.

Después de leer una carta de agradecimiento, en la que consiguió no emocionarse, el madrileño repasaba con las preguntas de los periodistas lo que ha sido esta década en Málaga. "El mejor momento es cuando ganamos la Eurocup, es el momento más importante de mi carrera porque nadie lo esperaba. Pocos jugadores pensaba que íbamos a hacer eso. Lo peor son las lesiones porque no te dan una continuidad. En los últimos años el tema pandemia fue complicado", resumía el ala-pívot, que no cierra las puertas a volver cuando se retire: "Ahora mismo quiero seguir jugando, en el futuro mi vida estará en Málaga. Mi residencia será aquí, eso es lo que tengo asumido. Si el Unicaja quiere contar conmigo estaré encantado".

Se veía con ánimos de seguir Suárez, que no pudo despedirse en la pista. Él mismo contaba como se le comunicó la decisión. "Todos los años el director deportivo hace un balance personal a cada jugador. Lo asumí y ya está. Este es el deporte profesional, no hay que echar en cara. Pasó conmigo y pasará con otros. Estoy eternamente agradecido al club. Esto iba a llegar. Siempre lo he dicho estoy agradecido porque es el club de mi vida", explicaba: "Han sido especiales. Está claro que fue un año complicado por muchos factores, lesiones, no conseguíamos los resultados. Sentí el cariño de la afición, de mis compañeros, el staff... Me siento muy agradecido. Ni en mis mejores sueños pensé que iba a hacer la carrera que he hecho en el Unicaja. Me dicen que voy a estar nueve temporadas y hubiera dicho que estaba loco. Me voy como un malagueño más, me ha dado muchas cosas esta ciudad".

El de Aranjuez tiene el diagnóstico claro. "Los resultados no fueron los que quiere el club. Ha faltado un poco de solidez, teníamos muchos jugadores del mismo perfil, se ha dicho por activa y por pasiva. Necesitamos ese jugador que haga un trabajo menos vistoso. Irá por ahí. Estoy seguro que el equipo el año que viene va a ser muy competitivo y estará arriba", aseguraba el interior, optimista con el futuro cajista: "La afición estará dolida, los jugadores también lo estamos. Fue un año muy complicado porque no conseguíamos las victorias que habíamos conseguido. Moralmente nos ha afectado. Ahora mismo junto con Juanma, Ibon y Antonio va a cambiar un ciclo. Se va a hacer un equipo más compensado y habrá mejores resultados. Pido paciencia y confianza en los responsables del club".

Ahora se abre una nueva etapa para él, en la que aún hay muchas incógnitas. "No lo sé, sinceramente. Quería desconectar estos días, voy a seguir viniendo al club a recuperarme de la lesión. Ahora mismo no tengo ni idea. Me lo han preguntado muchas personas, pero no tengo ni idea. Estoy asimilando este nuevo cambio y ya vendrán momentos para pensar donde voy a estar el año que viene. Ahora a pensar en recuperarme, lo que venga ya se verá", cerraba Carlos Suárez, un mito del Unicaja.