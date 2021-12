Carralero sigue brillando

Estupendo inicio de temporada para Jesús Carralero, en su tercer año en la NCAA estadounidense. Sexta victoria de la campaña, en siete partidos, para Campbell, que pasó por encima de Lancaster Bible (83-39). Los Camels lideran la Big South Conference en este arranque de curso con un imponente 6-1. El único encuentro que no ganaron fue ante la Duke de Mike Krzyzewski.

Y a un gran nivel está el paleño, dejando grandes sensaciones y creciendo como jugador. 14 puntos (4/6 en lanzamientos de campo y 6/8 desde la personal), tres rebotes y seis asistencias. Precisamente en la lectura es un campo donde está progresando el canterano del Unicaja, que hace unas semanas establecía su tope en el torneo universitario. Su próximo partido es frente a Virginia Commonwealth.

Jesus had other plans for this 🏀 #RollHumps pic.twitter.com/7D49c9PhGV