Una carrera de fondo

La paciencia que se autorrecomienda el Unicaja también se aplica a los jugadores que desean venir. Es el caso de Fran Vázquez, cuyo nombre está sobre la mesa. "Ahora mismo no está en nuestro guión. No es una situación para resolver de forma inminente", decía durante esta semana Eduardo García, presidente del club. Se podía interpretar como un descarte o que, de momento, no toca. Más bien lo segundo.

Ha habido algún contacto pero las posibilidades de que Fran recalara en Málaga se multiplicarían si Viny Okouo marchara cedido. No obstante, el agente del congoleño, Arturo Ortega, no ha recibido indicaciones de que le busque destino a su pívot. El miércoles, García hablaba de la continuidad de ocho jugadores. Se entendía que con Viny incluido. Parece difícil el encaje de Shermadini, Viny y Fran.

En esta carrera de fondo, Fran también privilegia la opción de Málaga, aunque no sea muy elevada ahora mismo. El pívot, que disfruta de esta experiencia con la selección española con la que ya no contaba a estas alturas de su carrera, considera a Málaga el lugar en su vida. Y considera que merece relegar, por ahora, las otras opciones de mercado que tiene. Ha competido a buen nivel en Tenerife dos años y tiene buen cartel como cupo para cualquier equipo de zona media de la competición. Incluso también cabe como jugador de rol específico en un grande.

A buen seguro que Fran recibirá hoy el aplauso del Carpena. Su hijo, Aitor, será hoy el encargado de darle el balón a los colegiados antes del inicio del encuentro. Scariolo pone al gallego como ejemplo de esta selección española que ha sorprendido. Y tras una temporada con casi 50 partidos, aquí está aún dando guerra.