Casimiro: "Lo sacamos merced a una gran mentalidad"

Luis Casimiro apareció por la sala de prensa con cierta euforia, con menos revoluciones, pero consciente del importante triunfo. En lo deportivo y en lo anímico. "Tremendo partido el que ganamos. Partido duro con muchísimas cosas y algunas a favor y otras en contra que fuimos capaces de sacar merced a una gran mentalidad para afrontar todos los minutos", comenzó el manchego.

Bajó al barro el Unicaja, que se levantó de varias embestidas del Unics, un equipo potente. "Más adelante no sé lo que nos vamos a encontrar. Este tipo de partidos entrañan mucha dificultad, hay que remar muchísimo. Es para estar muy satisfecho porque el equipo ganó sin hacer las cosas bonitas. Otros partidos nos divertimos todos y este fue un partido de sufrimiento. Estos también hay que saberlos competir. Dio muestras el equipo de que sabemos competir estos partidos", siguió.

Luis Casimiro también habló de otros temas:

Capacidad de reacción: "Hay que saber volver. Ellos cambiaron todas las faltas que podían hacer por no dejarnos tirar de dos, ahí no estuvimos acertados porque tiene un físico espectacular. Hicimos un muy buen uso de la línea de tres puntos y pudimos estar arriba. Si no dominas el rebote, cogen 16 rebotes de media, no estás eficaz desde los dos puntos y encima ganas es que es tremendo el partido que jugamos en otras facetas del juego como la defensa y salir de nuestras áreas de juego, pero encontrar formas de anotar. Además cuando ellos cogieron ventaja en vez de irnos, estuvimos con más fluidez ya notando desde donde nos dejaban, el perímetro".

Motivación: "Había que competir motivado contra un equipo que no había perdido para ganar. Creo que es mucho más importante en la segunda fase, pero estábamos motivados igualmente. Ganar de esta manera te da un estado de confianza que te dice que no siempre jugando fácil se gana. Trabajar así los partidos te da mucha confianza".

Rebote: "Es un buen equipo de rebote de ataque, pero debemos mejorar en ese aspecto. Somos conscientes, había jugadores que dentro de la alegría de haber ganado estaban con un grado de disgusto por no haber dominado esa faceta. En ellos estamos, vamos a ir de menos a más. Sobre todo, el rebote defensivo".

Jaime Fernández: "Estuvo bien. Conmigo no está recién llegado, nos conocíamos. No me sorprende. Cuando el club me plantea fichar a Jaime es porque tenemos pleno convencimiento de que va a ser importante. Le hemos dado confianza, ha madurado y está en un momento buenísimo. Tiene esa capacidad y estábamos convencidos de ficharlo".

Arbitraje: "Hay que jugar con ello. Una de las cosas que reflexionamos al descanso era adaptarnos. Hay que interpretar los partidos y una parte pasa por adaptarnos al nivel de arbitraje de cada momento. Lo interpretamos mejor en el segundo tiempo. Estuvimos en el mismo nivel y ahí alternan nivel para ambos lados. El nivel físico del otro equipo condicionó el arbitraje".

Tecnyconta Zaragoza: "El próximo día les intento dar caña a los jugadores. Debemos cuidar esto. Parto de la base ni que para Roberts, Wiltjer, Lessort, Jaime o yo mismo es el mismo partido jugar contra Zaragoza. Está claro que tenemos que tener el ejercicio mental de afrontar cada partido al máximo de motivación y exigencia para superar las dificultades. Esa es la calve, tenemos que trabajar para mentalizarnos. Sea Zaragoza o sea cual sea el rival".