Cinco jugadores del Unicaja más con la selección española

Los Guindos están teniendo mucho protagonismo en las convocatorias de las categorías inferiores de la selección española. Hay cinco jugadores formados en el Unicaja con la sub 20 y cinco más han sido citados. También hay nutrida presencia en féminas en la sub 16 y sub 17. La sub 18 masculina ha llamado a Rafa Santos y Bernard Edokpayi y José R. Tachyn y la sub 16 a Rubén Vicente y Álvaro Folgueiras.

La concentración de España sub 18 se iniciará en Azuqueca de Henares, donde entrenarán del 24 al 31 de julio para preparar el FIBA U18 European Challengers 2021, que se disputará en Skopje (Macedonia) del 3 al 8 de agosto. España jugará en el Grupo A junto a Serbia, Croacia, Macedonia del Norte, Alemania y Georgia. El martes 3 España debutará ante Georgia (15:00 horas) y cerrará el torneo el domingo 8 ante Serbia. Además de los 3 jugadores, en el staff técnico el Unicaja estará representado por el entrenador Chiki Gil.

La sub 16 se concentrará del 1 al 13 de agosto en Azuqueca de Henares, donde prepararán la participación de España en el torneo FIBA U16 European Challengers que se disputará en Sofía (Bulgaria). España está enclavada en el Grupo B de este torneo que se juega en la capital búlgara. Junto a España, quedan encuadradas en este grupo Croacia, Letonia, Alemania, Polonia y Bulgaria. Precisamente debutarán ante los anfitriones el lunes 16 de agosto y cerrarán la competición ante Croacia el sábado 21.