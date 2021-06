La clave de un trienio decisivo

“Criterios económicos, estratégicos y deportivos”. Era la muy escueta y a todas luces insuficiente explicación, es necesario que alguien con cara y ojos desde dentro de la entidad ahonde públicamente en las razones, de los motivos del cambio del Unicaja a la Basketball Champions League, a la salida de la esfera de la Euroliga para entrar en una nueva etapa. Fue en una nota el pasado viernes, tras el Consejo de Admistración. Se espera que en breve se complemente con una comparecencia pública. Se renuncia a pelear por ella y se empieza a justificar la idea desde dentro del club en que se va a cerrar en el periodo de tres años y que la coyuntura económica actual no permite pelear por el regreso con garantías. Y que el camino tomado también lo emprenderán otros clubes.

El tiempo dirá. Los tres años que ofrecía la Eurocup, lo sigue haciendo al resto de clubes, y los mismos tres años a los que se ha comprometido el Unicaja con la BCL no son casuales. 2024 es una frontera clave en el baloncesto europeo. Aunque Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, haya dicho públicamente que la Eurocup no corre peligro, en asambleas de la competición se ha tratado ya esa posibilidad de cierre, con 20 o 24 clubes, en esa fecha. La Eurocup sería este trienio el vivero para ponderar qué proyectos ‘suben’ de categoría. Los clubes se han movido en los últimos meses y en la última asamblea ahondaron en esa postura. Por ahí se justifica en el Unicaja el cambio de camino.

Lo que sí es claro es que ya se admite explícamente con esta decisión que se entra en una nueva etapa. En los últimos años se ha sido con diferencia el quinto presupuesto de la ACB y los resultados deportivos no han respondido a esa caché. Es una tendencia acelerada desde que el club fue despojado de la licencia A. Se salvó un trienio negro, con dos ausencias en play off de ACB y dos Copas, al comienzo de la década pasada. La Euroliga mantenía la tensión y la obligación. Pero el paréntesis competitivo en la era de Joan Plaza no ha tenido continuidad después y ha acabado con esta decisión que ya aleja definitivamente al Unicaja de la élite europea.

Las operaciones para la siguiente temporada ahora mismo están paralizadas, no hay visto bueno para que se concreten. De momento, Manolo Rubia, Paco Sáez, gerente, y Fotis Katsikaris son ahora mismo quienes planifican, ahora ya con la supervisión oficial de Sergio Corral tras su nombramiento como presidente interino. La masa salarial es alta para la nueva realidad. En este sentido, la cantidad de público que pueda asistir la próxima temporada a los pabellones, se espera que para finales de junio haya un pronunciamiento del CSD, que hasta ahora ha frenado aunque en el play off de la ACB ya abrió la mano, para que los clubes puedan hacer un presupuesto más aproximado de ingresos. En este contexto, lo que pueda recaudar el Unicaja por abonos y entradas tendrá más peso en el presupuesto. El 60% de los abonados que había en la temporada 2019/20, la última con público, optaron por la modalidad ‘Siempre te llevo conmigo’, con la que se renunciaba a la compensación por los partidos que no se disputaron a cambio de mantener el mismo precio de la temporada 19/20 durante las dos siguientes temporadas. La primera ya pasó y la siguiente viene ya. Pero, claro, se ofrecerán menos partidos garantizados en la Champions que en la Eurocup. Y la expectativa es menor. Convencer a ese 40% que eligió una de las dos devoluciones ofrecidas para que regrese será una tarea bastante complicada en esta situación.