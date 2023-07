La competencia del juego interior en el Unicaja

La confirmación a principios de semana de la renovación de Will Thomas con el Unicaja dejó cerrado, salvo contratiempo estilo Brizuela, el juego interior del equipo para la próxima temporada. La competencia será más alta con el regreso, previsto para finales de año, de Augusto Lima. El brasileño sigue trabajando en su recuperación (ahora pasa unos días en un campus en Mallorca). Se lesionó a finales de diciembre y los protocolos que se siguen actualmente para lesiones de rodilla respetan los 12 meses de ausencia. El juego interior es más denso esta temporada con la convivencia de seis jugadores interiores de partida. Melvin Ejim, Will Thomas, Dylan Osetkowski, David Kravish, Augusto Lima y Yankuba Sima componen el frontcourt para Ibon Navarro. Hay profundidad y perfiles diferentes. Y también será interesante ver cómo oscilan los roles. Quizá se vea un Osetkowski más cuatro y un Thomas más cinco por cómo evolucionan sus cuerpos y momentos de sus carreras. Ibon ya dejó caer que el rubio californiano estaba mutando a un jugador distinto, más aún del contraste entre lo que se fichó y lo que se pensaba que se fichaba, en el sentido positivo. Que repitan los mismos jugadores prácticamente y se apueste por un estilo no significa que no se evolucione, un equipo está en constante movimiento.

Existía el año pasado a estas alturas la duda de si faltaba algo de tiro exterior, por ejemplo. Osetkowski dio una gran versatilidad con sus lanzamientos de fuera. Tuvo una efectividad de un 36% metiendo 1.3 triples por encuentro. También Kravish se prodigó tirando uno por duelo y con un 35%. Fue clave con esos que le metió a Tavares para abrir la defensa del Madrid en la semifinal de la Copa. Ejim acabó con un 37% y Thomas con un 35% lanzando los dos más de uno por duelo. Cifras más que correctas para jugadores más interiores. El equipo también acabó dominando los tableros en rebote.

Uno de los cambios que habrá es que crecerá la competencia si no hay lesiones serias. Pero también es una manera de resguardarse y no tener que salir al mercado si hay contratiempos físicos. El Unicaja tuvo pocas lesiones importantes, de más de un mes, en la temporada que se fue. Además de la de Lima, Djedovic y Alberto Díaz con roturas musculares o esguinces fuertes. Y, además de por el buen trabajo de prevención, también fue por la dosificación de esfuerzos durante los partidos, una de las señas de identidad de Ibon Navarro, que, de hecho, obligó a Jasikevicius a variar su plan en las semifinales.

De todos los interiores sólo Ejim jugará con su selección este verano y tendrá que trabajar para entrar en el potentísimo, por nombres, equipo de Canadá para el Mundial. Así que el casting de rendimiento comenzará desde pronto entre los interiores del equipo malagueño. Y hay ganas de contemplarlo.