Eduardo García: "Los perjuicios van a ser muy grandes"

Son interesantes las visiones que ofrecen en estos días los protagonistas. El último en ponerse delante de un micrófono ha sido Eduardo García que, en Radio Marca Málaga, analizaba cómo está viviendo la crisis del coronavirus y qué consecuencias puede tener tanto en el Unicaja como en el resto de clubes.

¿Cómo lo lleva?

"Lo llevo mal, pero es lo que toca y tenemos que hacer caso a las autoridades, que son los que nos han marcado esta senda. Tenemos que estar con ellos. Hay que ser optimistas y ver el vaso medio lleno, si no no levantamos cabeza. Todos tenemos que dar un paso adelante y hacer algunos esfuerzos y sacrificios. No podemos pensar en otra cosa. En el bien personal, pero también colectivo. Tenemos que pensar en la salud".

¿Cambiará la sociedad?

"La capacidad del ser humano de adaptación vamos a ser un ejemplo. Volveremos a ser lo que éramos o a actuar de la forma que actuábamos. Pero el tiempo es una variable importante".

¿Servirá en lo personal?

"Estamos todos reflexionando sobre nuestras vidas. Ahora que tenemos algo más de tiempo tenemos momentos para la reflexión. Vamos a ver si somos capaces de mejorarnos como personas, que es importante".

¿Cómo ha afectado?

"Esto ha supuesto una paralización de la actividad económica en general y en el sector del deporte en particular. Hace que tengamos que evaluar las repercusiones que en el futuro puede tener la realidad que estamos teniendo. Es verdad que necesitamos hacer un esfuerzo colectivo para paliar la realidad que estamos viviendo y así evitar un detrimento en el futuro. Es la premisa fundamental y en eso tenemos que estar todos. Las circunstancias de nuestro club y del deporte en general son las mismas que están viviendo los trabajadores y las empresas de nuestro país. Esta situación es impresionante. En el mundo del deporte hace muchísimo daño a todas las entidades. Da igual el amparo que tengan. Da igual que sean los más poderosos como Los Ángeles Lakers que nosotros. Es una situación sin precedentes y no sabemos todavía. Los perjuicios van a ser muy grandes".

Apuesta nacional

"Estamos últimamente centrándonos en los jugadores, por supuesto, que hemos criado. Dándole su espacio y su tiempo. En el mundo del deporte el tiempo es una variable muy compleja, no todos los chavales maduran al mismo tiempo. No se puede marcar una fecha. Hay algunos jugadores que han madurado con 17 años, pero no es lo normal. Hay otros que lo hacen a los 22. ¿Hasta cuándo podemos aguantar a estos chicos? Es complicado, siempre hay una opción difícil de valorar. Intentamos por todos los medios que no se escapan todos aquellos por lo que hemos apostado".

Carlos Suárez

"Hemos tenido la suerte de que algunos jugadores que hace años que vinieron y se han convertido en veteranos como el capitán Carlos Suárez. Es más malagueño que muchos que viven en el barrio de La Victoria. Se sienten de aquí, disfrutan aquí, han hecho su vida aquí, todo lo tienen aquí con nosotros. Igual que los nuevos nacionales que hemos incorporado, que están felices aquí, Tenemos un buen grupo nacional, entre jugadores de la casa de toda la vida y que han venido. Dan sentido a todo lo que estamos haciendo".

Futuro

"Hay tantas dudas sobre lo que viene que tendremos que estar preparados para afrontar esos momentos. La situación, me temo, va a ser complicada en los próximos meses y quizá en las dos próximas temporadas. Hasta que haya una tranquilidad y sosiego y toda la actividad económica esté en el punto que tendría que estar. Yo pienso en cómo está el sector turístico, que arrastra a gran parte de nuestra economía. Nos va a afectar a todos en mayor o menor medida. Espero que los apoyos puedan compensar en parte ese periodo que se va a producir. Quiero tener esperanza y que lo que afrontemos a futuro tenga visos de continuidad. Vamos a pasar momentos muy difíciles y tenemos que ser solidarios".