Adams lamenta la muerte del médico del CSKA por coronavirus

El médico del CSKA Moscú, Roman Abzhelilov, murió este sábado en Moscú como consecuencia del coronavirus, según informó el equipo ruso de la Euroliga. Abzhelilov, 44 años y dos hijos, estaba ingresado en un hospital moscovita desde primeros de mayo y falleció tras no poder superar la enfermedad. "Hoy falleció nuestro buen amigo, colega, esxcelente médico y excelente hombre de familia, Roman Abzhelilov. Luchó desesperadamente pero no pudo hacer frente a las complicaciones causadas por la infección por coronavirus", dijo en un comunicado del club que preside Andrey Vatutin.

Las muestras de dolor por parte de la Euroliga y de muchos jugadores no se hicieron esperar. "Nuestras más profundas condolencias a la familia el CSKA", dijo la Euroliga. Sergio Rodríguez, jugador del CSKA las dos últimas campañas, también lamentó su pérdida: "Descansa en Paz Roma. Nunca olvidaremos tu amabilidad y afecto. Mis condolencias a su familia, esposa, hijos y a toda la familia del CSKA", escribió.

Otro que quiso despedirse de alguna manera de Abzhelilov fue Josh Adams, que aprovechó las redes sociales. "Descanse en paz. Más grande que el baloncesto. La seguridad es lo primero. Siento la pérdida CSKA", publicó en inglés el jugador cajista. El estadounidense se ha mostrado muy activo en redes sociales con varios temas relacionados con la pandemia, que ha tenido consecuencias fatales en el mundo. Él pasó por el Avtodor Saratov ruso hace algo menos de cinco años, un país donde el médico desarrolló su carrera trabajando para el CSKA, el Khimki o la selección nacional.

