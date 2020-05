Casimiro alista a Morgan Stilma y Pablo Sánchez

El inicio de semana dejó muchas novedades en la rutina del Unicaja. Hubo nuevos test para comprobar que todo marcha según lo previsto, comenzaron los entrenamientos en grupo y hubo un par de caras nuevas en Los Guindos. Se trata de Pablo Sánchez y Morgan Stilma, que se unieron a las sesiones del equipo malagueño para conformar un núcleo de 17 jugadores a las órdenes de Luis Casimiro. Primero fue Francis Alonso y ahora los dos canteranos podrán trabajar durante las próximas semanas con el primer equipo. De manera diferente, pero ambos ya saben lo que es estar en esa dinámica, por lo que no necesitarán tiempo de adaptación. Sí física, al igual que sus compañeros, después de un tiempo sin baloncesto.

El fuengiroleño comenzó la temporada como jugador número 13, pero la falta de minutos obligó al club cajista a buscarle una salida para que continuara con su progresión. Se marchó al CB Villarrobledo de LEB Plata, que ya terminó la temporada. El conjunto castellano-manchego no llevaba buena dinámica y ello no favoreció al ala-pívot, que no tuvo grandes números. 17 minutos en pista para 5.2 puntos y 4.3 rebotes. no obstante, es una experiencia para seguir creciendo como profesional. Aún tiene vínculo con el equipo malagueño y se confía en sus posibilidades, muestra de ello es esta llamada para seguir de cerca su evolución.

También se tienen esperanzas puestas en el linarense, que tuvo minutos en esta campaña. Algunos de mucho nivel en Badalona en Eurocup cuando tuvo que echar una mano ante la plaga de lesiones. Dejó buenos destellos y sigue con su línea ascendente en el EBA de Antonio Herrera. Una lesión le frenó en este curso, pero su mejoría física también es una evidencia. Era uno de los pilares sobre los que construir el proyecto de ese equipo en LEB, que ahora parece inviable con la situación que ha dejado la crisis del coronavirus. En un escenario complejo en lo económico, parece una de las ideas de las que se pueden prescindir en el más corto plazo.

Los otros cedidos en este curso fueron Avramovic e Ignacio Rosa. El serbio ya está en su país después de acabar la campaña con el Movistar Estudiantes y aunque tiene un año de contrato con el Unicaja, su futuro parece estar lejos de Málaga y más si continúa Luis Casimiro en el banquillo. Hay afluencia de jugadores en el perímetro y después de su salida hubo refuerzos importantes como Brizuela o Bouteille, además de una probable apuesta por Francis Alonso dada la coyuntura. El de Los Barrios estuve a préstamo en el TAU Castelló de la LEB Oro y, según informan desde el conjunto cajista, de momento no se unirá a los entrenamientos. Igual que Yannick Nzosa, el diamante en bruto de Los Guindos. El congoleño, que firmó un contrato de cinco temporadas, sigue en Málaga y no se descarta que en breves se una al primer equipo, con el que ya trabajó antes de la pandemia.