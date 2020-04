Pooh Jeter y la vida después del coronavirus en China

El mundo del baloncesto suele mirar a China, donde primero sufrieron las consecuencias del coronavirus. Fueron los primeros en parar y se esperaba que los primeros en volver a la normalidad. Sin embargo, la CBA ha retrasado a mayo (prevista para inicios de abril) la reanudación de las competiciones. No obstante, en el país asiático se está saliendo de la cuarentena impuesta para frenar la pandemia. Pooh Jeter, que jugara nueve partidos en el Unicaja como sustituto de Joseph Gomis, contaba en Slam Magazine un poderoso relato sobre cómo está viviendo estos días. El estadounidense, que tiene la nacionalidad ucraniana, pasó unos 15 días confinado en un hotel, donde también estaba Ty Lawson.

"El 29 de marzo me hicieron el test del coronavirus, lo que fue bastante incómodo. Tuve que hacerme ese test un par de días antes de poder dar por concluida la cuarentena. Ese tiempo estuve pensando, ‘tío, realmente estoy a punto de salir'", contaba el base, que reparaba en uno de los momentos clave: "Fue duro dejar la habitación de hotel, por todo lo que había pasado allí aquellas dos semanas". "Ahora tengo que ponerme en modo 'ya no estoy en cuarentena'", añade el jugador, que da a conocer su nueva rutina: "Ese día por la mañana salí a desayunar. El restaurante de mi residencia sólo abre para el desayuno. Para comer y cenar tengo que pedir que me lleven la comida a casa. En el restaurante hay pegatinas que te indican dónde debes sentarte, a un metro de distancia. Allí debes permanecer hasta que te llevan la comida. Realmente se toma mucho cuidado en que no te acerques a nadie. Me alegro de ver que es así".

Jeter, que ahora juega para los Fujian Sturgeons, está aún en una fase exploratoria. Aún se desconoce cómo cambiará al mundo esta crisis. "Verdaderamente quiero ver cómo están las cosas. Es obligatorio que te comprueben la fiebre en cualquier sitio, incluso cuando bajas a desayunar. Tienes que dejar que te miren la temperatura siempre que entras a un nuevo edificio", aseguraba el californiano, que relataba su preocupación en la vuelta a los entrenamientos: "Le dije a los de mi equipo: 'no voy a ser Usain Bolt ahí fuera. Tratadme con calma'. Voy a hacer un entrenamiento individual antes del grupal. Le dije a todo el mundo que pasar de la cuarentena a jugar cuatro partidos a la semana empezando el 15 de abril no iba a funcionar. No hay forma de que estemos listos. Tengo la sensación de que necesitamos este mes para ponernos en forma de nuevo".

El retraso de la CBA, donde también están los ex cajista McCallum y Fogg, abre un nuevo escenario. "Ahora que la vuelta a la competición se ha retrasado a mayo, no sé cómo vamos a jugar los partidos. En esa fecha, ¿habremos vuelto a la normalidad? ¿Jugarán los equipos en sus ciudades pero sin aficionados? No sé cómo va a ir, pero no puedo esperar para volver a la cancha y jugar a este deporte que amo tanto", terminaba Pooh Jeter con un testimonio que ayuda a pensar en el futuro a corto plazo.