Aleksa Avramovic dispone de muchas herramientas para encandilar al Carpena. Tiene hambre y cierto aroma de tribunero, que bien entendido en qué grada no gusta, además de que el baloncesto le brota, quizá tiene mucho que ver ese ADN balcánico. El serbio dejó una exhibición portentosa en Getafe, aunque ya venía avisando con dos partidos de antelación. 20 puntos en la primera mitad, en momentos donde fue inarbordable, 27 al final. Hay que ser cauto con las apariciones estelares de verano, pero el escolta promete. Frente al Herbalife Gran Canaria condujo a la primera victoria estival (80-61). Está la cantinela de que el resultado no es prioridad, pero siempre se crece mejor desde la sonrisa.

El Unicaja entró de forma seria al partido, en parte por la primera racha de Avramovic. Nueve puntos suyos sostenían la primera ventaja (21-14). Al final, 26-15, con un triple lejano con su firma. El cuarto más anotador de la preparación, con un acierto desde fuera alto (4/8, 50%). La idea es que no sea una causa-consecuencia, pero los triples entraban y el equipo malagueño fluía en ataque. Atrás también tenía menos desaplicaciones.

Si conjuga bien con Jaime Fernández, que aún no limpió su cabeza, Casimiro se asegura a un desatascador en pista durante 40 minutos. Puede elevar mucho el techo colectivo. Katsikaris le cambiaba el defensor, pero no había manera de contenerlo. Agradaba la madurez en ataque cajista, que aprovechaba la atracción del exterior (de momento no necesita acaparar en exceso para brillar) en favor del resto. Sólo el internacional español, lo que tiene relativa preocupación, y Godspower no anotaban en la primera mitad de los que salían a pista. Buenos minutos de Rubén Guerrero y Pablo Sánchez, cada uno en su labor. Pese al buen momento verde, no perdía comba el Gran Canaria, que seguía con pulso como podía (47-28).

Estaba sólido el equipo de Luis Casimiro, que respondió al empuje canario. Harper intentaba recortar, pero encontraba rápidamente respuesta. Llegaban los primeros puntos de Jaime. Katsikaris lo paraba porque las diferencias se disparaban (56-31). Iría a más, hasta el 65-36 al final del tercer cuarto. El técnico tiene una plantilla versátil y había tiempo para experimentos. Juntaba sobre el parqué a Suárez, Gerun y Rubén Guerrero. Un quinteto muy alto que, hay que tener en cuenta la corriente positiva, no dejaba malas sensaciones. Por la abundancia de aleros, será complicado que se repita con la plantilla al completo.

Intentaba maquillar el Herbalife con un parcial de 0-8, pero cortaba la racha Rubén Guerrero debajo de canasta con la zurda. Luego le ponía un buen bloqueo a Alberto, que brilló, para que anotara un tiro. Además de la protección del aro, son sus dos vías para ganarse las habichuelas. Lo cerraba, cómo no, Avramovic con un triple. Partido muy serio del Unicaja, el primero completo de la pretemporada. Hubo acierto adelante, pero también cemento atrás. Una semana de trabajo y el Fuenlabrada de Francis Alonso será la siguiente prueba en Puertollano.