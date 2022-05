Dani Díez se despide de Burgos

Cambio de aires para Dani Díez, que no continuará en el Hereda San Pablo Burgos. Después del descenso a la Leb Oro se producirán muchas salidas y la del ex jugador del Unicaja es una de las primeras. Él mismo se despedía en una emotiva carta por redes sociales. "Hoy termina una etapa en Burgos, la cual a pesar del triste desenlace, siempre guardaré en mi recuerdo con mucho cariño", comenzaba el alero.

"Ha sido un año muy intenso, muy difícil a la vez pero sin embargo solo tengo palabras de agradecimiento para el club, sus empleados, la increíble ciudad, entrenadores, staff (especialmente a Dani, por todo el tiempo que me ha dedicado este año), compañeros y afición", aseguraba el madrileño: "Me llevo muchas cosas buenas de Burgos, pero lo mejor sin lugar a dudas, la afición. Afición a la que siempre agradeceré su apoyo incondicional, tanto en el Coliseum, como en la calle, como en otras pistas a las que nos vino a apoyar".

Obviamente hay mal gusto después del paso atrás deportivo. "He intentado dar todo de mí y siento que no haya resultado suficiente, pero estoy seguro que volveréis a estar donde os corresponde, la liga ACB, que es la mejor liga de Europa y en la que no puede faltar un equipo como Hereda San Pablo Burgos, que ya demostró igualmente ser uno de los mejores", terminaba Díez: "Espero que me recordéis con mucho cariño como yo a vosotros y por haber dado siempre el 100%. ¡Volveremos a encontrarnos pronto seguro, os voy a echar de menos!".