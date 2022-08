Darden sigue jugando a los 40

Tremmell Darden seguirá jugando a los 40 años. El ex jugador del Unicaja ficha por el Syntainics de la BBL alemana, al que llega procedente del MHP Riesen Ludwigsburg. Ya jugó en este equipo las temporadas 2018/19 y 2019/20. El alero ha firmado contrato hasta final de temporada y comenzará los entrenamientos del equipo el 12 ó 13 de septiembre. "Estoy muy agradecido de que Syntainics me brinde la oportunidad de continuar mi carrera profesional a pesar de mí, para ser honesto, edad avanzada. Sólo tengo recuerdos positivos de mi tiempo aquí. Todavía puedo ayudar al equipo. Quiero usar mi experiencia dentro y fuera del campo y enseñarles a mis compañeros más jóvenes una o dos cosas", dice el ex cajista.

Igor Jovovic explicaba las razones del fichaje de Darden. "Estoy feliz de que nuestro equipo ahora esté completo. Tremmell es una gran personalidad y un jugador muy experimentado que surgirá como un líder dentro y fuera del campo. A pesar de sus 40 años, su capacidad deportiva está fuera de toda duda. Pude convencerme de su motivación y ambiciones en una conversación personal. Pudiste ver y escuchar lo altamente valorado que es por nuestros aficionados en la presentación como invitado de Ludwigsburg la temporada pasada en el Stadthalle", expresaba.