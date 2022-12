Al 2023 con los deberes hechos

El Unicaja le puso el broche al 2022 venciendo al UCAM Murcia en el Carpena. El equipo malagueño le ha dado la vuelta al año del verano hacia delante y se encuentra en un gran estado de forma. Todavía no ha hecho nada como quién dice el equipo malagueño, pero ha encaminado muchas cosas. Por el momento, en lo tangible, los de Ibon Navarro se clasificaron al 'Round of 16' de la BCL como primeros de grupo y cayendo solo en el intrascendente encuentro ante el Sassari. En ese grupo aguarda también el Galatasaray, a la espera de conocer los otros dos rivales, que saldrán del play in entre AEK de Atenas y Tofas Bursa, por un lado, y el Raisen Ludwisburg y Limoges por otro.

En la liga se sigue peleando por estar entre los cuatro primeros. Con la clasificación para la Copa del Rey casi en el bolsillo, se mira desde no muy lejos las posibilidad de ser cabeza de serie para el torneo del KO. En otra temporada, con estos resultados, quizás ya se habría hecho efectiva la clasificación de los malagueños. Este curso habrá que esperar, pero con un triunfo más la participación estaría asegurada. De momento, los cajistas marchan quintos en una temporada en la que los cuatro primeros puestos están apretadísimos. El Unicaja llegó a ser tercero y actualmente solo hay una victoria de su posición actual con la segunda plaza.

Antonio López Nieto, presidente del club, valoró el punto en el que se encuentra el equipo ahora que el año toca a su fin. "Creo que en este punto, más que del año, de la temporada, porque el año está dividido en una mala temporada que fue la anterior y una ilusionante que es la actual; la cual se trabajó duro en verano. Hasta ahora vamos cumpliendo, tampoco tiro las campanas al vuelo. Hemos conseguido casi la clasificación para la Copa del Rey, uno de los objetivos nítidos que nos marcamos, además de jugar los playoffs y jugar la Final Four de la BCL; esos son los objetivos sabiendo de dónde venimos", hacía balance López Nieto, con prudencia con respecto a lo conseguido hasta el momento en la temporada.

"Hemos conseguido el primero, pero tenemos que seguir trabajando, porque además el año lo despedimos mal; a pesar de la victoria de ayer y del buen partido del equipo, por la lesión de Augusto Lima, que para nosotros es muy importante como persona y jugador. La lesión es muy grave, y le va a apartar de la pista toda la temporada. Nos complica mucho la situación y veremos cómo lo solucionamos. Está muy claro: no va a jugar más, ojalá me equivoque", decía el directivo cajista. Horas después de estas declaraciones, el club confirmaba la terrible lesión de rodilla del pívot brasileño.