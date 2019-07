Dejan Musli regresa a la ACB

Dejan Musli está de vuelta en la ACB. El ex jugador del Unicaja, que será rival cajista en la Liga Endesa, firma por una temporada con el Morabanc Andorra. El pívot siempre gustó al club del Principado, que tuvo un interés declarado hace dos veranos aunque el club de Los Guindos no le dejó salir pese a que no contaba para Joan Plaza. Ahora el serbio se pone a las órdenes de Ibon Navarro, al que ya conoce, después de una temporada en el Hebei Xianglan de la CBA china.

Será la quinta experiencia para el balcánico, que ya pasó por el Baskonia, el Fuenlabrada, el Manresa y el Unicaja en España. Ahora jugará en el Andorra, donde compartirá posición con Moussa Diagne, que alternará la competición española y la Eurocup, que ganó en Málaga en el 2017. Musli, después de salir de Málaga, recaló en el Brose Bamberg, donde disputó la Euroliga e hizo un buen papel con 10.4 puntos y 6.1 rebotes.

Francesc Solana se muestra muy contento con el fichaje. "Para nosotros es un jugador referente en la pintura que viene a ayudar a crecer a Moussa y nos dará una estabilidad en la posición de 5 muy importante", explicaba el director deportivo andorrano, que ofrecía más detalles: "Creo que tenemos la posición de cinco cubierta con muchas garantías. Esperamos que vuelva a ser un jugador importante en la liga. Él ya nos ha hecho saber su deseo de ser un jugador destacado esta temporada".