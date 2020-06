Todorovic y Musli se marchan de Andorra

El director deportivo del Morabanc Andorra, Francesc Solana, anunció en rueda de prensa las primeras bajas para el próximo proyecto deportivo del club; alero Dejan Todorovic y el pívot Dejan Musli. Los dos jugadores serbios, que pasaron por el Unicaja, finalizan contrato y ya han dicho al club que dejan la entidad andorrana. "Dejan Todorovic nos dijo que se quería marchar a otro equipo. Sus pretensiones económicas son inasumibles para nosotros. Ha tenido este año una oportunidad por la lesión que sufrió en Murcia y la conseguimos con una ficha inferior a su caché. Para la temporada que viene no podemos asumir su salario", aseguró Francesc Solana. Al canterano cajista se le ha vinculado con el Iberostar Tenerife.

El diseñador del nuevo proyecto andorrano también hablo sobre la marcha de Dejan Musli. "Quiere volver a jugar a China para ganar más dinero”. Además, como cada temporada, está la situación contractual del pívot senegalés Moussa Diagne. Tiene dos años más de contrato, pero hoy era el día que se le activaba la opción de ejecutar una cláusula de salida, aunque por la crisis provocada por la COVID-19 se ha alargado hasta el día 7 de julio.

El club lo quiere y el jugador busca ofertas para mejorar tanto deportivamente como económicamente. Su cláusula liberatoria ronda los 100.000 euros. "Es nuestro jugador franquicia y construimos el equipo de esta temporada que acaba de finalizar en función de él. Veremos qué pasa, pero el club no ha recibido ninguna propuesta ni interés de ningún club. Su representante [Manel Bosch] sé que está trabajando con la opción de si encuentra algún club que lo quiera fichar. Ya nos lo comunicará si se da la situación", dijo. El club, en cualquier caso, le ofrecerá la renovación. "El año pasado nos encontramos con una situación similar y acabó aceptando nuestra propuesta de renovación. Ha tenido un crecimiento exponencial y estamos muy contentos por su espíritu de lucha y su identificación con el club. Queremos que siga siendo nuestro referente y lo cuidaremos al máximo", añadió.

Morabanc tiene a seis jugadores con contrato: Clevin Hannah, Moussa Diagne, Nacho Llovet, David Walker y Tyson Pérez. Finalizan Jeremy Senglin, Frantz Massenat, Dejan Musli, Dejan Todorovic, Bandja Sy, Guille Colom y Tunde. Hannah ya comunicó ayer que cumpliría su contrato. Más dudas hay con David Walker por su rendimiento después de cuatro temporadas. El club trabaja con la continuidad de Senglin, Bandja Sy y Frantz Massenat y, si económicamente le encaja, también con Tunde.

"Nos gustaría que se quedase un buen grupo de los jugadores que había. Seguramente algún jugador que tiene contrato tiene la posibilidad de marchar y prefiere ir a otro sitio y jugadores que no tienen contrato el club quiere que sigan", explicó Solana. Está temporada, el Morabanc no inscribirá a ningún jugador al derecho de tanteo. "Al final, te obliga a renovar jugadores por las mismas cantidades. La idea es seguir con algunos jugadores, pero no por cantidades más altas ya que se tienen que ajustar a la nueva realidad", sentenció.