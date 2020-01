La desgracia se ceba con Souleymane Pinda Traoré

Una mala noticia en la cantera del Unicaja. El pívot africano Souleymane Pinda Traoré, que milita en el equipo junior que dirige Antonio Herrera, sufre una rotura de tibia de la que fue operado esta semana. El jugador de Mali se lesionó durante la celebración del Adidas Next Generation disputado en la última semana de diciembre en Valencia. Durante el primer partido, ante la Cibona, cayó lesionado y debió ser retirado en camilla entre gestos de dolor. El pívot, de 2.10 metros y 100 kilos, se había roto la tibia y ya, evidentemente, no pudo jugar más en el torneo.

No es la primera lesión que padece desde su llegada a Málaga Traoré. Vino en el tramo final de la temporada 2017/18 para jugar ya en el Campeonato de España en edad cadete. La campaña, 2018/19pasada se la pasó casi en blanco, con problemas en la rodilla y en un brazo. Apenas pudo jugar en seis partidos en Liga EBA. Durante esta temporada estaba teniendo más regularidad, aunque no pudo debutar con el inicio de la temporada, pero después sí tuvo más cancha. Promediaba 17 minutos por encuentro, con 5.6 puntos y 6.6 rebotes.

El pronóstico con el jugador africano es que se perderá prácticamente con total seguridad toda la temporada. Es en el tramo de abril-mayo cuando llega el Campeonato de Andalucía y el Campeonato de España en la categoría junior y está bastante complicado que regrese. Hace un par de años tuvo un problema similar otro pívot africano que estaba en la cantera, Ablaye Sow, que se rompió por dos veces la tibia.

El equipo junior retoma la competición este fin de semana en la Liga EBA tras el parón navideño, mitigado por esa fructífera actuación en el Adidas Next Generation, final incluida, con un derbi malagueño ante el Benahavís (sábado, 19:30 horas). Antonio Herrera aún no puede contar en la competición oficial, sí pudo hacerlo en Valencia, con el congoleño Yannick Nzosa, apuesta del club este verano que salió elegido en el quinteto ideal en el torneo de la Euroliga. Allí tuvo un permiso provisional, pero aún no se resolvió el litigio con el Stella Azzura italiano, en el que estuvo con anterioridad.