El dinero que ingresa el Unicaja con el título de BCL

Además de un nuevo título, más el billete a jugar la Copa Intercontinental, el Unicaja se embolsa 900.000 euros por ser el campeón de esta Final Four de Belgrado. Un cheque de 600.000 euros por batir en la final al Lenovo Tenerife, más los 300.000 que ya tenía amarrados por ganar al UCAM Murcia en la semifinal. Una buena inyección a las arcas del club. La BCL va dando pasos en muchas parcelas, principalmente deportivas, en cuestiones logísticas tiene un campo amplio por delante, también en esos premios en metálico. Haciendo unas cuentas superficiales, solo es rentable la BCL, al menos en el ritmo de gasto del club cajista, si es campeón. Otro escenario daría pérdidas, incluso el haber sido finalista. Ya por contratar algún chárter durante el año, hubo uno a Cholet que superó los 100.000 euros, o el último alquilado para Belgrado, ya se van unos cuantos ceros. A esos 900.000 euros, hay que sumar otros 105.000 de lo que acumuló el Unicaja en anteriores fases de BCL, por lo que se supera el millón de euros. En total, y la transferencia que recibirá el club: 1.005.000 euros en concepto BCL 23/24.

Eran 105.000 en el acumulado hasta Belgrado. Cada club recibió 40.000 euros por participar en la Basketball Champions League de partida. No hay ningún premio por pasar la primera fase. Se otorgan 7.500 euros por cada partido ganado en el Round of 16. Al haber vencido en los seis duelos ante Strasbourg, Cholet y Tofas Bursa, por duplicado, son 45.000 euros más a añadir a la cuenta positiva, 85.000 por tanto hasta ese instante de la competición. Nadie ganó más que el club cajista. Hay que añadir 20.000 euros más después de los cuartos final, 10.000 por cada victoria ante el Promitheas Patras, similar valor el hacerlo en Málaga que en Patras, con el tope lógico de dos, que son los que dan el billete para estar en la Final Four.

El Unicaja amontonó solo 97.500 euros de la 22/23, multiplicando por diez lo de esta temporada, hasta con una ligera propina. Otro de los efectos adversos de la mala Final Four de Málaga, que no dejó de rédito ni un céntimo al quedar cuarto. La BCL ha mantenido ese reparto también en Belgrado. El UCAM Murcia, tercer clasificado, se marcha con 100.000 euros, que permite equilibrar cuentas ante la dificultad de viajar a tierras serbias.