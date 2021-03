En directo, Unicaja-Mónaco

Último partido de la temporada europea del Unicaja. El nefasto papel en el Top 16, que se llvó por delante a Luis Casimiro, propició que se dijera adiós antes de tiempo a la competición continental, gran objetivo de la temporada. La despedida llega ante el Mónaco este martes, en un partido que registra la novedad del regreso de público al Carpena.

La previa

No estaba el Unicaja diseñado, pese a sus carencias, para acabar tan pronto su viaje en la Eurocup. Estar en cuartos de final se da por supuesto en un equipo de la jerarquía, trayectoria y presupuesto del Unicaja. Pero cuando las cosas se hacen mal el precio que se paga es alto. Y el equipo malagueño no dio la talla en este Top 16, pronto quedó descartado después de acumular cuatro derrotas en una fase que admite un error, no más. La victoria de la pasada semana en Badalona fue un recordatorio de que en este equipo hay talento y orgullo, pese a que no se jugaba nada en el Palau Olímpic. Pero, de alguna manera, ese revindicación ahondaba en la amargura por constatar que había equipo para más.

La noticia en el prematuro adiós a la Eurocup es que regresa el público al Carpena. La última vez que estuvo, de manera restringida, fue el 21 de octubre ante el Germani Brescia. Sólo en tres partidos de la Eurocup se habilitó la asistencia de aficionados, pero pronto se cortó por el empeoramiento en los datos de la pandemia. Así que, casi cinco meses después, vuelve la afición. Se hace de manera simbólica, no es el factor Carpena normal. Pero son pasos hacia la deseada normalidad que se deben dar progresivamente. Salud ha permitido la presencia de 400 espectadores, en base al nivel de alerta sanitaria que en estos momentos tiene la ciudad (nivel 2) que permite, en instalaciones cubiertas, el 65% del aforo disponible con un máximo de 400 personas.

En un buen gesto, el Unicaja decidió ofrecer un homenaje a los sanitarios que tan admirable labor están realizando durante la pandemia. Así, se invita al encuentro a 150 sanitarios de los hospitales públicos de Málaga y hospitales privados que colaboran con el club, 50 personas de protocolo, 50 patrocinadores y 150 abonados del Unicaja que podrán ver el partido de forma totalmente gratuita retirando desde esta mañana su entrada de manera virtual. Sólo hubo tres partidos con público en la Eurocup esta temporada, los de la primera fase ante Metropolitans, Buducnost y el citado del Brescia. En la ACB se trabaja para que en el final de temporada haya espectadores en los pabellones, pero todo dependerá de la evolución de la pandemia. Desde el 21 de octubre no había público en el Martín Carpena.

Sobre el partido, poco más que decir. Viene el Mónaco, el equipo que apuntilló a Luis Casimiro en la ida y ya primero matemáticamente del grupo. Equipo físico y atlético al que el Unicaja dominó durante 25 minutos antes de que se agotara la energía. Hay ganas de ver al equipo de Katsikaris, por primera vez con algo de afición a su lado, que progresa. Aunque el partido importante de la semana es el próximo sábado ante el Gran Canaria, hay ganas de ver el progreso del equipo malagueño de cara al asalto para el play off. Tristemente, no al de la Eurocup, sino al de la ACB.