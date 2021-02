En directo, Unicaja-Movistar Estudiantes

Tras las dos semanas de parón por las ventanas FIBA, el Unicaja retoma la competición después del partido de Copa ante el Barcelona. Es ante el Movistar Estudiantes en la jornada 24 de la Liga Endesa, en el Martín Carpena. El partido se puede ver de la siguiente forma. Por aquí contamos todo lo que suceda en el partido.

🏀 Poco menos de una hora para el regreso de la competición oficial en el Carpena. El @unicajacb recibe al @MovistarEstu pic.twitter.com/Rb1Ruo0xPx — malagahoydxt (@malagahoydxt) February 27, 2021

La previa

Queda lejos el buen sabor que dejó la Copa del Rey de Madrid en el Unicaja, donde se atisbó el inicio de algo interesante. Aunque Fotis Katsikaris saliera reforzado, el pan, por decirlo de manera coloquial, se lo juega de aquí en adelante. 14 partidos de ACB por delante para colarse entre los ocho primeros, que debiera ser el mínimo exigible para un club con esta historia y recursos, y jugar el play off. El único camino para que la temporada no sea calificada de desastre. Con la Eurocup en la cuneta, la Liga Endesa es el único anzuelo. Un tiempo para construir también para el futuro. Mucho en juego en el banquillo y en la pista de aquí a junio.

Hoy es el primero de esos 14. La mitad de la tabla está muy comprimida y cada victoria es oro molido. Más aún cuando están en el horizonte Barça (quién sabe si con Pau Gasol), Iberostar Tenerife, Baskonia, Joventut y Real Madrid. El calendario no es nada sencillo. Al Carpena llega el Movistar Estudiantes, que vive un curso aún con más asteriscos después de superar un brote de COVID-19. Todavía tiene que recuperar varios partidos. Hay también necesidad en los colegiales, que despidieron a Javier Zamora y le dieron el equipo a Jota Cuspinera. El vasco debutará en Málaga esta tarde. La tarea es cruda con Coosur Betis y Acunsa GBC apretando por detrás.

Hay talento en los del Ramiro de Maeztu, falta encauzarlo. Una plantilla con Roberson, Edwin Jackson (vuelve tras más de tres meses fuera por lesión), Avramovic, JJ Barea o Gentile no debiera pasar apuros para salvar la categoría. Más cuando tiene otros jugadores con experiencia amplia en ACB como Vicedo, Cvetkovic, Brown o Arteaga. Pero se le han visto las costuras en varios partidos y la situación se complicó. "Dovydas Giedraitis, que finalmente deberá ser intervenido quirúrgicamente de su lesión en el hombro, es la única baja confirmada en Movistar Estudiantes", publicaban los madrileños en su web. Habrá que esperar al duelo para conocer con exactitud de los jugadores que dispone Cuspinera. Está por ver si ha viajado Rubén Domínguez, que tras ser formado en Los Guindos ahora da sus primeros pasos en la élite. Mimbres para ser un exterior de mucho nivel.

En el Unicaja también hay una cara nueva, Malcolm Thomas. Se espera que el pívot tenga sus primeros minutos como cajista, aunque la paciencia debe imperar. Lleva desde principios de diciembre sin competir. El propio Katsikaris confirmó que el americano le pidió unos 10 días para coger el ritmo. No obstante, va a ser interesante ver su adaptación y el uso que le da el técnico griego. Su fichaje debe dar recursos que el equipo malagueño no tenía. A poco que resulte, un buen refuerzo para un tramo de máxima importancia. Y no será el único estreno. El parqué del Carpena vivirá su primer partido oficial. Que sea de los pocos que queden sin público.