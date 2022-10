En directo, Unicaja - Real Betis

4:45 Antideportiva sobre Ejim, que había robado el balón e intentaba el mate, dos libres dentro (13-6)

5:06 Poderoso rebote ofensivo de Ejim, que convierte la canasta desde el aire (11-6)

5:30 Mantiene la ventaja para los cajistas Kendrick Perry, canasta de costa a costa (9-6)

7:12 Antideportiva de Kendrick Perry, choco con Johnson cuando este intentaba la penetración, se quejaba el cajista de un empujón previo al choque (7-4)

7:39 Anota Bertans. Saca la falta Perry en penetración, los dos tiros libres dentro (7-2)

8:36 Triple de Kalinoski, arranca bien el Unicaja (5-0)

9:27 Anota Kendrick Perry (2-0)

Primer cuarto

QUINTETOS

Unicaja: Perry, Kalinoski, Djedovic, Ejim y Lima

Betis: Kurucs, Johnson, Evans, Bertans y Gerun

🚨 @Tyson23Carter, baja de última hora por amigdalitis. En su lugar entra en la convocatoria @M_SaintSupery 💚💜 #YoSoyDelUnicaja #LigaEndesa pic.twitter.com/eF5djTWLWA

BAJA Tyson Carter no podrá disputar el encuentro por una amigadlitis, se viste el canterano Mario Saint-Supéry

Menos de una hora para que arranque el primer derbi andaluz de la temporada en el Martín Carpena. El Unicaja busca la tercera victoria en la competición doméstica para no descolgarse de la pelea por los puestos de Copa del Rey. Por su parte, el Real Betis está con un solo triunfo y quiere alejarse del descenso, además de mejorar las sensaciones tras un mal encuentro con el Girona.

🏀 ¡HOY JUGAMOS!🆚 @RealBetisBasket 🏆 J. 6 @ACBCOM ⌚️ 12:30 h📌 Carpena🥳 #FanZone @AlhaurinDeporte 🎟️ ENTRADAS | https://t.co/5w1d9tdaTh 🙄 ¿Cuántos rebotes cogeremos hoy? ¡Coméntalo!⬇️ 💚💜 #YoSoyDelUnicaja #LigaEndesa pic.twitter.com/HnQ2Wu7NUI

La previa

La Liga Endesa sigue ofreciendo equilibrio y competitividad, pero hay partidos que se pueden perder y otros que no, como el Unicaja-Real Betis (12:30 horas, Martín Carpena) que se disputa en esta matinal de domingo en el Palacio. Es un derbi, con todas las connotaciones que conlleva. En el Betis hay bastante ex del Unicaja (Pepe Pozas, Pablo Almazán, Volodymir Gerun, un Yannick Nzosa todavía inédito, Luis Casimiro, Berdi Pérez...) que saben lo que es jugar en Málaga y unidos en periodos más o menos largos a la entidad. Le da más roce al partido y no le quita trascendencia. Es uno de esos partidos que hay que ganar a lo largo de la temporada. No será sencillo, pero se debe llegar al parón por las ventanas con balance positivo con los dos duelos regionales ante los béticos y el Covirán Granada antes de las dos próximas jornadas.

El Unicaja necesita rentabilizar ya, en un tramo de calendario menos complicado, la aparente mejora y crecimiento del equipo en esta temporada. Las derrotas llegaron ante equipos de Euroliga y con el Joventut en su casa. Salvo en Vitoria hubo opciones reales en todos los partidos, pero el balance es 2-3 y el club no se puede permitir otra temporada de ausencia en la Copa del Rey y el play off por el título. Los campos de mejora son claros. Hay que atacar mejor, el ataque estático aún es demasiado espeso durante demasiados tramos de partido, y defender mejor situaciones de bloqueo directo que en Badalona fueron letales. Crecer en compenetración y conocimiento mutuo, algo lógico con nueve fichajes. Y mantener lo que hace bien. Esa competitividad y capacidad para sufrir en los partidos son virtudes que no se veían con continuidad en las últimas temporadas. Y no hay que perderla aunque los resultados no salgan.

El Unicaja sigue circulando sin problemas físicos de consideración por la temporada, se toca madera, y ello permite a Ibon Navarro hacer rotaciones continuas e intensas, aunque a veces hay peajes a corto plazo para que el equipo sea más potente. En el Carpena hay que fortalecerse, otro asterisco que se vivió con la pandemia. El Palacio se convirtió en una pista en la que los equipos pescaban con demasiada sencillez.

Enfrente, un peligroso Betis, que no ha arrancado bien la temporada. Ganó al Manresa y perdió con Valencia, Bilbao, Fuenlabrada y Girona, esta última derrota dolorosa en casa. A lomos de Shannon Evans, el jugador con mejores números de toda la Liga Endesa, un bloque con talento y con capacidad que parece adaptarse bien el baloncesto que propuso en los últimos años Luis Casimiro. Jugadores expertos con Báez, Bertans o Cvetkovic, otros jóvenes pujantes como Kurucs, Sylla y el interesante BJ Johnson. El Unicaja debe ganar el partido, pero enfrente hay un equipo con talento. Y no deja de ser un derbi, siempre un partido con códigos distintos.