En directo, Unicaja-Real Madrid

Igual es sólo una percepción ilusoria, pero qué es el deporte y el baloncesto si no ilusión, fe y expectativa. De ello se alimenta, del viejo hasta el joven. Se respira un aire previo de día grande en el Carpena (12:30 horas). También deriva hacia un hecho social. Un par de semanas antes de que España se cerrara por la pandemia se registró el último lleno en el Palacio. Fue un Unicaja-Real Madrid, el 1 de marzo de 2020. Dos años y medio después volverá a atestarse sin mascarillas para otro duelo entre el equipo malagueño y el conjunto blanco. Fueron tiempos oscuros, tanto para el club cajista como para la sociedad. Los nubarrones en general no se van. Guerra, inflación disparada, sueldos congelados... Pero, al menos, se puede disfrutar del baloncesto en comunión y libremente.

El Unicaja intenta reconstruirse después de meterse en un tobogán sin fin que le ha llevado a desaparecer de las instancias finales de las competiciones, cerca de la irrelevancia. Hay buenas vibraciones, más por lo que se vislumbra que por lo que observa, con el plantel que se ha formado esta temporada. Un bloque muy profundo, sin apenas diferencia de nivel entre el 1 y el 12. Hay que medir al equipo en grandes plazas. El inicio de ACB fue malo en Vitoria, ante un equipo de teórico pedigrí superior. Ante el Gran Canaria se reaccionó a tiempo para sacar músculo y en Sassari, con apagones, se reinó en el cuarto final tras llegar el rival con la lengua fuera.

Hará falta bastante más que lo exhibido hasta ahora, no obstante, para tener opciones ante el Real Madrid. Libra por libra no hay mejor equipo en el continente a pesar de que tiene bajas importantes. Recupera a Alberto Abalde, que se perdió el Eurobásket, para este encuentro, aunque aún faltan Goss, Hanga, Rudy Fernández, Alocén o Randolph. Si la plantilla del Unicaja se cataloga como profunda, la del Madrid es la Fosa de las Marianas. Hay de todo y bueno en el elenco que dirige Chus Mateo, al que le llegó una inopinada oportunidad de hacerse cargo del equipo e intenta cogerla con las dos manos. Buen conocedor de Málaga y del Unicaja, intentaba mentalizar a sus jugadores, tras acallar el OAKA el jueves, para que estén intensos de partida este domingo por la mañana. A sus órdenes está el jugador más determinante del continente, Edy Tavares. Los refuerzos de Dzanan Musa, pareja de Kalinoski la pasada temporada en Lugo, y Mario Hezonja elevan el nivel de pegada y dinamita al equipo, aún a expensas del posible regreso de Facundo Campazzo tras su paso por la NBA, que parece tocar a su fin.

No se le adivinan fisuras al Real Madrid, invicto en los cinco primeros partidos oficiales de la temporada, con un primer título ya en las vitrinas, pero habrá que hurgar para al menos intentarlo. Es un test de estrés para evaluar el crecimiento del Unicaja. El primero de máxima exigencia, en Vitoria, no salió demasiado bien pese a un espectacular arranque. Mejoró otro no tan complicado pero sí valorable ante el Gran Canaria. Hay que mejorar el ataque estático de manera indefectible para tener opciones. Apurar las opciones de correr dentro del ritmo alto que ya propone el Madrid y que también suele agotar a los contrarios. El equipo de Ibon Navarro ha controlado el rebote en los últimos partidos y es un punto clave, como el de limitar las pérdidas, que las habrá si se puede pisar el acelerador. Habrá un lleno en el Carpena, ante 10.500 espectadores. Es una oportunidad óptima para enganchar a aficionados, para recuperar a algunos, para alimentar esa ilusión por una nueva etapa en la que se abandone ese cuarto oscuro en el que el Unicaja lleva demasiado tiempo. Si no se consigue ganar, al menos, que no se pinche el globo y se den síntomas de que se pueda seguir pensando que se está construyendo algo importante en Málaga.