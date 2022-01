En directo, Unicaja-Valencia Básket

6:30. ¡Dentro Brizuela! Mismo escenario en este segundo cuarto. El Unicaja mantiene la distancias (26-21).

Segundo cuarto

0:00. ¡Falló Brizuela la última posesión! Se la jugó con la individual (20-17).

1:30. Labeyre recorta distancias a poco del final del primer cuarto (20-17).

4:30. ¡2+1 de Norris Cole! Entró bien Unicaja al partido (14-8).

6:57. Comienzan acertados Unicaja y Valencia de cara al aro. Francis Alonso, cinco puntos, el mejor (9-6).

Primer cuarto

Jaime Fernández es baja y se viste el joven Mario Saint-Supéry en el Unicaja.

Todo listo para un partido trascendental del Unicaja en la 17ª jornada de la Liga Endesa. Llega a Málaga el Valencia Básket, siempre poderoso, en la pelea por estar en la Copa del Rey. Aquí se puede seguir todo lo que acontezca.

🏀 Una hora para el @unicajacb @valenciabasket. Calientan los equipos. Es baja Jaime Fernández y se viste el joven de 15 años Mario Saint-Supéry pic.twitter.com/sMv2U3V5ZZ — malagahoydxt (@malagahoydxt) January 9, 2022

La previa

En época de constante incertidumbre, hasta pocas horas antes no había certeza de que se jugara el Unicaja-Valencia Básket. Es un momento delicado para la sociedad y el deporte no es ajeno. Para un encuentro de máxima trascendencia, con teórica emoción y espectáculo, había vendidas poco más de 2.000 entradas avanzado el viernes. No es sostenible el modelo y las cantidades en las que se maneja el baloncesto de élite en España si se recorta aún más la atención. Puede pensarse que es cuestión de Málaga, del hartazgo que hay con malos años de resultados y una deriva hacia abajo, pero es generalizado en otros lugares de la península también.

Hecho el preámbulo, se toca madera para que no haya algún caso de Covid19 de última hora que dé la cara a través de síntomas porque hay un partido a priori interesantísimo en el Martín Carpena. Unicaja-Valencia, un pulso que a principios de siglo ganaba el club malagueño pero que en la última década domina de manera casi aplastante el taronja con esa mágica excepción de la Eurocup de 2017. Los dos equipos han estado en las últimas horas con casos de Covid-19 que propiciarán alguna baja, pero que no merman demasiado el potencial. “Un equipo de Euroliga que juega en Eurocup”, reconocía al rival Fotis Katsikaris en la previa. El técnico griego dirigió en la ciudad del Turia hace ya varios lustros, en otro modelo de club. Encomendado a Joan Peñarroya, ha pasado una racha de lesiones en la que han emergido productos de la cantera, en la que se hace una inversión importante para que nutra al primer equipo. Está en zona alta de Eurocup, pero tiene que labrarse la presencia en la Copa. Una victoria en Málaga casi se la daría. En el caso contrario, una derrota del Unicaja le dejaría sin ellos.

Camina en el alambre el equipo de Katsikaris, pero es ahora un poco más ancho después de la victoria por 40 puntos de renta ante el Casademont Zaragoza. Se han encendido algunas luces en un panorama sombrío. No es descabellado pensar en el billete a Granada. No es una carambola imposible, pero todo pasa por ganar al Valencia y en Bilbao. La imagen del martes gustó, pero queda la duda de calibrar cuánto de bien lo hizo el equipo malagueño y cuánto de mal el aragonés. Seguramente fue una mezcla de ambas.

Sin Claver y Dimitrijevic, el Valencia tiene fondo de armario, es un equipo físico y potente. La batalla en el juego interior será trascendente. “El ritmo”, señalaba Peñarroya como la clave. Cuando corre y se siente cómodo, el Unicaja es un equipo muy peligroso, pero no siempre puede crear esas condiciones favorables para optimizar las cualidades de sus jugadores. El Valencia no se lo pondrá sencillo, pero hay que poner toda la carne en el asador, no hay más allá que esta matinal en el Carpena. Un clásico ACB algo decantado en los últimos años, oportunidad de equilibrar.