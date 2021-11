Directo: Baskonia-Unicaja

¡Siga el partido en directo aquí!

00:23. Canasta de Bouteille tras una acción individual. Tiempo muerto del Baskonia (87-85).

00:47. Asistencia de Granger y triple decisivo de Giedraitis. Lo para Fotis Katsikaris (87-83).

1:53. Pierde el balón Cole y ahora falla Costello (84-83).

3:12. Partidazo. Intercambio de triples en el Buesa Arena y máxima igualdad (83-83).

4:33. Canasta y adicional de Cole para contrarrestar a Granger, con 20 puntos ya (77-77).

5:04. Brizuela acerca desde el tiro libre. Partido muy disputado con cinco minutos por delante (74-73).

8:18. 5/5 en triples Bouteille, que mete la primera canasta cajista de este cuarto. El Unicaja se agarra como puede (70-65).

9:00. Sedekarskis hace más daño y momento crítico para el Unicaja (66-62).

9:37. Canasta de Granger, que pone en ventaja a los locales (63-62).

Cuarto cuarto

FIN. Otra de Bouteille, tremendo. Se marcha por encima al cuarto final (60-62).

3:02. Canastón de Bouteille para ofrecer oxígeno. Pero responde Marinkovic (53-57).

6:10. Granger da puntos y sostiene a los de Ivanovic. Le está faltando colmillo al Unicaja (44-49).

7:25. Le falta acierto al Unicaja en otro momento de desconcierto del Baskonia (39-46).

Tercer cuarto

FIN. Buena reacción del Baskonia, que se ha recuperado después de ir perdiendo por 15 (36-41).

00:31. Sedekerskis sigue acercando al Baskonia (36-39).

3:40. Aciertos de Fontecchio y Granger para dar aire a los vitorianos. Y ahora canasta con falta de Costello. Tiempo muerto (26-35).

5:18. Rebote de Nzosa triple de Abromaitis desde la esquina tras pase de Cole. Se escapa el Unicaja (18-33).

7:30. Tardó en llegar la primera del segundo cuarto. Triple de Barreiro (14-25).

Segundo cuarto

FIN. No entra la bandeja de Baldwin y se marcha ganando el Unicaja (14-22).

1:32. Cinco puntos de Marinkovic para despertar al Baskonia (11-19).

2:37. Otra de Bouteille. Tiempo muerto de Ivanovic y pitos en el Buesa Arena (6-18).

5:32. Triple de Brizuela y antes, otro de Bouteille. Cuatro asistencias Norris Cole (5-14).

8:27. El Unicaja saca ventaja de los fallos del Baskonia. Siete puntos para Abromaitis (3-9).

9:35. Primera canasta del partido, triple de Sedekerskis. Responde en la siguiente posesión Abromaitis (3-3).

10:00. El Unicaja sale con Cole, Brizuela, Bouteille, Abromaitis y Eric.

Primer cuarto

🛵 Calentando motores 🌬️#GoazenBaskonia pic.twitter.com/WqVa4QqCtY

— Baskonia (@Baskonia) November 7, 2021

Previa

Baskonia-Unicaja, suena a partido grande (18:30 horas, #Vamos). Dos finales de Liga, una final de Copa, un tercer puesto en la Final Four... En la primera década del siglo fue un clásico español del máximo nivel, de dos contendientes a los títulos que tuvieron épocas de dominio, más los vascos, en el baloncesto patrio. El Baskonia continúa en la Euroliga y ganó la Liga del confinamiento después de que el Unicaja le perdonara la vida. Pero, a pesar de haber confeccionado una plantilla pinturera y aparentemente poderosa, está en crisis. No comenzó nada mal, pero ha encadenado cinco derrotas consecutivas, tres en Euroliga y dos en ACB, las cuatro últimos por una media de 20 puntos, ante Unics, Zenit, Madrid y Maccabi, esta última menos de 48 horas antes del partido ante el Unicaja.

No está mucho mejor el cuadro de Katsikaris, que cuenta con la balsámica BCL para mejorar la sensación general, pero no basta para engañarse. Ha perdido, como el Baskonia, los tres últimos partidos de la Liga Endesa para colocarse con un balance de 3-5. Ello implica que la urgencia para ganar el partido es máxima en los dos equipos. La Copa se le pone en chino al que pierda cuando se pasa el ecuador de la primera vuelta. No hay que olvidar que es la ACB la gran prioridad del Unicaja, como se ha dejado claro desde el club. Por prestigio e interés de marca, pero también porque hay que estar arriba para garantizar la presencia en la BCL.

El equipo malagueño ha completado unas salidas a Manresa y Andorra que dejaron un tufo preocupante, porque recordaron una percepción de impotencia respecto a la temporada pasada que no gustó nada. Katsikaris fue especialmente duro tras la derrota en Andorra, en la que el tercer cuarto fue especialmente terrible. La reacción en la BCL fue buena, con una paliza al Dijon. Pero hablamos de niveles competitivos distintos. La ACB no hace prisioneros y el Baskonia no va a salir a verlas venir. Es un equipo herido, es cierto que sin confianza y que ha bajado de manera inexplicable, contraria a la filosofía del club, los brazos en los últimos partidos. Pero, por eso, la victoria ahora la tiene más cerca. El calendario vasco es durísimo, es el peaje de jugar la Euroliga. Ha fichado, intenta recomponer roles. El Unicaja, mientras, intenta consolidarlos. Los comienzos de partido están siendo malos y hay que corregirlo porque ir a remolque es un desgaste que después se paga. Está la plantilla al completo y ello permite al técnico tener opciones tácticas diversas, aun con las carencias propias de la confección de la plantilla per se. Es el equipo que menos va a la línea de tiros libres, también el que menos rebotea, junto a Coosur Betis y Lenovo Tenerife. Pero también tiene sus virtudes, sus momentos demoledores en ataque y tiene tramos de un mejor rendimiento defensivo. Todo ello se pone a prueba en el Buesa Arena, que tan buenos recuerdos trae entra la afición cajista.