Domas Sabonis corta la racha negativa

Los Kings pelean por no ser el equipo que más tiempo están sin jugar el play off en la NBA. No marcha bien la temporada para los de Sacramento, que apuran por entrar en el play in y luego desde ahí pelear para estar entre los ocho mejores del Oeste. Están decimoterceros con un balance de 23-40, mientras que el corte en el décimo lugar lo marcan los New Orleans Pelicans con 25-36. Precisamente son su próximo rival este jueves y de ganar quedaría aún más cerca. Está accesible si se tiene una recta final notable.

El nuevo equipo de Domas Sabonis cortó la racha negativa de cuatro derrotas en la pista de los Thunder (110-131). Después de una gran segunda parte los Kings ganaron en Oklahoma y terminaron con buenas sensaciones. Estuvo bien de nuevo el canterano del Unicaja, que metió 14 puntos, cogió 17 rebotes y repartió siete asistencias. Mejor todavía De'Aaron Fox con 29 puntos y Harrison Barnes, con 23. En los de casa no fue suficiente un partido de Shai Gilgeous-Alexander, que metió 37 puntos, cogió siete capturas y dio 10 pases de canasta. Sigue el desafío para los Sacramento.