Domas Sabonis cumple un partido de sanción

Es una situación inusual para Domas Sabonis, que la pasada madrugada cumplió un partido de sanción que le impuso la NBA. Es la primera vez que le ocurre al canterano del Unicaja, con un comportamiento impoluto hasta la fecha. La liga le castigó sin jugar un encuentro por un incidente con un árbitro en el choque frente a los New York Knicks. La organización le esgrimió "haberse enfrentado de forma agresiva con un árbitro, con el que llegó a chocar". Le apoyó su franquicia, que emitió unas palabras. "Es un profesional consumado y competidor nato. Estamos con Domas y tiene todo nuestro apoyo", publicaron los Kings.

Los de Sacramento, sin el lituano de Torremolinos, volvieron a cosechar una nueva derrota. No se les escapa el lay in, que tienen a tres partidos, pero es difícil creer en la posibilidad con la dinámica que llevan. Los Nuggets se impusieron (100-106) con un espectacular Nikola Jokic, en plena carrera por el MVP. El serbio metió 38 puntos, capturó 18 rebotes y dio siete asistencias, en esa versión suprema que decide cada noche. De'Aaron Fox estuvo muy bien, con 32 puntos, cinco rechaces y 10 asistencias. Pero no fue suficiente. Ya frente a los Utah Jazz, en la madrugada del domingo, Sabonis sí estará disponible.