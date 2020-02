Domas cumple en la derrota ante unos Pelicans sin Williamson ni Ingram

Domas Sabonis finalizó una nueva semana de la temporada con derrota. Un tropiezo con los Pelicans, que no disponían de dos de sus estrellas, Zion Williamson y Brandon Ingram, por sendos esguinces de tobillos. El primero fue número uno del Draft del pasado verano y estaba reintegrándose tras meses lesionado y el segundo será All Star en Chicago. No pudieron ganar los de Indiana, que caen al sexto puesto en el Este y vuelven a tener por delante a los Sixers. Fundamental fue el papel de Jrue Holiday, que emergió con 14 puntos, de los 31 con los que acabó, para en dos minutos y medio declinar la balanza del lado de los de New Orleans, que pelean por el play off en el Oeste. El corte lo marcan los Grizzlies del novato Ja Morant.

El canterano del Unicaja volvió a cumplir en su nuevo estatus de jugador franquicia. 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, que fueron insuficientes para los de Nate McMillan. Es curioso, pero desde la vuelta de Victor Oladipo, que no jugó la pasada madrugada, los Pacers tienen dudas después de reestructurar la rotación. El escolta, pieza clave para el equipo, debe acelerar en su integración y volver a ser ese jugador diferencial. Si lo consigue, será un conjunto muy duro en las eliminatorias por el título.

Domas estará el próximo fin de semana disputando el All Star en la ciudad de Illinois. Participará en el concuso de habilidades además de en el partido de las estrellas. Ya sabe que formará parte del Team LeBron, a priori, favorito sobre el de Antetokounmpo. A su lado estarán el de Akron, Anthony Davis, Doncic, Harden, Lillard, Jokic o Kawhi Leonard. Serán unos días para celebrar este crecimiento en la NBA y disfrutar de una atmósfera de super élite.