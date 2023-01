El dulce aterrizaje de Yankuba Sima

Yankuba Sima ha vivido un cambio de año y un cambio de vida. Pasaba las Navidades en Venecia y dos días después de que Augusto Lima se rompiera en el partido ante el UCAM Murcia recibía la llamada de Juanma Rodríguez. Era el hombre elegido, el encaje perfecto mutuo, los dos se necesitaban. Fueron 10 días largos con tiras y aflojas y finalmente aterrizó en Málaga. Tras un entrenamiento, jugó 11 minutos, con seis puntos y seis rebotes y una muestra de lo que puede dar en la pista.

Sima pasó por los micrófonos de Deportes Cope Málaga y valoró todo lo que le ha sucedido en estas últimas semanas un tanto sísmicas. "No está en mis manos seguir más tiempo, ojalá, yo he venido para ayudar, es una enorme oportunidad para mí. Estoy muy cómodo de estar aquí y con este recibimiento. Los primeros días han sido ajetreados, pero por parte del club ha sido un gran trabajo, ayudándome a adaptarme lo más posible. Agradecer a la afición los mensajes de antes de llegar y al recibimiento en el Carpena. Apenas he visto nada de la ciudad, no pude moverme mucho. El ambiente, el clima, la ciudad, estoy encantadísimo. Intentaré conocerla bien. Comprobé también cómo aprieta el Carpena. Ya había jugado antes, pero se disfruta más jugando de local, hace un papel increíble la afición", explicaba el pívot gerundense, ya instalado en Málaga con su pareja.

"Un par de días más tarde me llamó Juanma [Rodríguez, director deportivo], interesado en que yo supliese la lesión, por desgracia, de Augusto Cesar Lima. Se tuvo que llegar a un acuerdo con tres partes, también con Manresa. Se complicó un poquito la cosa, pero se pudo cerrar el acuerdo. Por parte mía y del club estábamos muy interesados en que se hiciera realidad. Queríamos cerrarlo, pero no éramos los dos únicos factores. Tenía contrato y fueron unos días de angustia y nervios, pero se saborea mejor estar aquí de esta manera", señalaba Lima sobre cómo fue el proceso y también la salida del Reyer Venezia: "Es un club que lleva con varios jugadores allí muchos años, pero las cosas no iban muy bien tanto colectiva como individualmente. Yo no podía controlar las decisiones del entrenador. Estoy en una etapa en mi carrera en que necesito jugar y tener continuidad, por eso me interesó la oferta de Málaga, para ayudar inmediatamente y suplir la ausencia de Lima".

"Han sido unos años difíciles para el Unicaja, pero la esencia del club es la de un grande de España, todo el mundo lo sabe. Es un orgullo jugar para un club de esta magnitud. Están trabajando muy bien y tenemos muchas ganas de devolver a Málaga donde se merece. Ya conocía a los jugadores españoles, coincidí con Kravish en mi segundo año en Manresa, te hacen más fáciles. Hay un gran grupo, hay química, la gente hace planes fuera de lo que es el baloncesto y eso siempre se traslada a la cancha. Me gusta mucho lo que veo", describía Lima sobre lo que se encontró al llegar, al tiempo que explicaba qué pasó con el 0/5 en tiros libres: "Entré en un bucle en el partido, nunca he sido un gran tirador de tiros libres, pero el porcentaje del otro día espera mejorarlo con el paso de los partidos. Se trabaja aquí muy bien el día a día, por eso los resultados que hay. Hay potencial para hacer grandes cosas y el tiempo dirá. Nunca me gustó ponerme techo a mí mismo ni al equipo en el que juego".

"He tenido la suerte de tener muchas experiencias en España y fuera. Todos los sitios en que he estado me han moldeado como jugador y persona. Es un camino muy largo, se trata de ser un jugador profesional, pocos pasan toda su vida en un sitio, estoy orgulloso del aprendizaje como jugador y persona", rememoraba sobre todos los pasos que ha dado en su carrera, desde su Gerona natal hasta su paso por la NCAA, antes de visitar este sábado Manresa, el lugar que lanzó su carrera: "Será un día muy emocional, jugar contra el equipo en el que estuve cuatro años. Tengo muchos compañeros, ex jugadores, staff, amigos, aficionados... Va por temporadas, los resultados engañan, el Manresa está abajo pero compite todos los partidos, ha tenido muchas opciones de ganar casi siempre y en una o dos posesiones cambia la temporada de un equipo. Estoy seguro de que van a mejorar. No sé si hubo opciones de volver ahora o no allí ahora, eso lo maneja la gente de arriba".