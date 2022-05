La dureza de la ACB y un aviso al Unicaja: Burgos y Andorra van a la LEB Oro

Seguramente ha sido la ACB más equilibrada de la historia reciente. El final de la temporada regular ha arrojado dos descensos que no estaban en los cálculos de casi nadie a comienzos de campaña. Dos proyectos parecía que sólidos y asentados en la Liga Endesa. MoraBanc Andorra y Hereda San Pablo Burgos dan con sus huesos en la LEB Oro. Siempre a expensas de que los ascendidos puedan conseguir los requisitos para el ingreso. El Covirán Granada ya trabaja para hacerlo. Queda por dilucidar quién será el segundo, en un play off con posterior Final Four para una plaza más. Después de que las condiciones para el ascenso se relajaran, en los últimos años la mayoría de los clubes han formalizado su inscripción sin problemas.

El caso es que el Hereda San Pablo Burgos, que ganó dos BCL y una Intercontinental en el último año y medio, y el MoraBanc Andorra, equipo en el que empezó la temporada el ahora técnico cajista Ibon Navarro y que estuvo en las semifinales de la Eurocup hace una semanas, pierden la categoría. Da idea de la situación reinante en el baloncesto español. Proyectos bien encaminados se caen por malas decisiones porque el nivel es alto, sigue siendo la mejor Liga de Europa. Ha habido seis equipos en las semifinales de las tres principales competiciones europeas continentales (Madrid y Barça en Euroliga, Valencia y Andorra en la Eurocup y Tenerife y Manresa en la BCL), cinco de ellos jugarán ahora los play off por el título y uno ha descendido. Entre Burgos y Andorra hay jugadores cotizados, de larga trayectoria ACB, contrastados, internacionales españoles, americanos que han marcado diferencias en la competición. Pero se han caído.

Son avisos que debe captar la cabina de mando del Unicaja si se quiere salir de la mediocridad y que no haya problemas más serios. La realidad es que sólo se ha estado al final con dos victorias por encima del descenso y a cuatro de distancia del play off. El Coosur Betis de Luis Casimiro, por ejemplo, acabó la temporada igualado a 13 victorias con el equipo malagueño después de haber estado en el pozo el grueso de la temporada. El técnico manchego, que salió la pasada temporada de Málaga, ha hecho un excelente trabajo para salvar a los sevillanos.

Igualmente, el equilibrio llega a la LEB Oro, categoría a veces desdeñada pero en el que hay un baloncesto durísimo. Un histórico como el Movistar Estudiantes descendió y se anunciaba un paseo militar. No fue así, ni mucho menos. Ahora deberá pelear en un play off y una Final Four posterior, con otros contendientes como el Girona de Marc Gasol. El único equipo que subió con autoridad en los últimos tiempos fue precisamente el Betis, con Juanma Rodríguez al mando de la dirección deportiva, su puesto desde el pasado verano en el Unicaja, y Curro Segura en el banquillo.